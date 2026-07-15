El fuego de Hinojosa afecta unas 600 hectáreas y un Es-Alert avisa a población de que permanezca en sus casas

Incendio de Hinojosa de Calatrava - INFOCAM

CIUDAD REAL 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio que se ha declarado este miércoles en el término municipal de Hinojosa de Calatrava (Ciudad Real) afecta ya a unas 600 hectáreas, según las primeras estimaciones del Infocam.

Se mantiene por tanto en situación operativa de Nivel 2 por el confinamiento preventivo tanto de esta localidad como de Cabezarrubias del Puerto, por posible afección por humo a la población.

Según informa el Plan Infocam en su cuenta de 'X', consultada por Europa Press, la Administración castellanomanchehga ha emitido un Es-Alert a los residentes en estos dos municipios para que permanezcan en sus casas.

La CR-5021 se mantiene cortada debido a las llamas, contra las que luchan 14 medios aéreos, 28 medios terrestres y hasta 154 efectivos.

Según publica la web del Sistema de Información de Incendios Forestales del Gobierno regional, el incendio se ha declarado sobre las 13.08 horas y ha sido detectado por un vigilante fijo.