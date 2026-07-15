El fuego de Hinojosa de Calatrava alcanza Nivel 2 por confinamiento del municipio y Cabezarrubias del Puerto

En Nivel 1 un incendio en Hinojosa de Calatrava por corte de la CR-5021 y afección de humo a viviendas - INFOCAM

CIUDAD REAL 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio que se ha declarado este miércoles en el término municipal de Hinojosa de Calatrava (Ciudad Real) ha alcanzado la situación operativa de Nivel 2 por el confinamiento preventivo tanto de esta localidad como de Cabezarrubias del Puerto por posible afección por humo.

Según informa el Plan Infocam en su cuenta de 'X', consultada por Europa Press, un total de nueve medios aéreos y 27 terrestres continúa luchando contra las llamas, que mantiene cortada la CR-5021.

Según publica la web del Sistema de Información de Incendios Forestales del Gobierno regional, el incendio se ha declarado sobre las 13.08 horas y ha sido detectado por un vigilante fijo.