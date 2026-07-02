Fuensalida pide a Junta realizar obras de mejora en el CEIP Tomás Romojaro para optar a ayuda europea de climatización

El alcalde de Fuensalida, José Jaime Alonso - AYUNTAMIENTO DE FUENSALIDA

TOLEDO 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Fuensalida, José Jaime Alonso, ha solicitado una nueva reunión al delegado de Educación, José Gutiérrez, para que el Gobierno de Castilla-La Mancha realice las obras de adecuación necesarias en el Colegio Público Tomás Romojaro para que este centro pueda cumplir con los requisitos exigidos y optar a la subvención procedente de fondos europeos destinada a la climatización de las aulas.

Además, ha recordado que el Ayuntamiento ya ha cumplido con los trámites necesarios al presentar el proyecto de climatización del Colegio Público Condes de Fuensalida, una iniciativa que actualmente se encuentra pendiente de la resolución por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Así lo ha avanzado el alcalde durante la celebración del Consejo Escolar de Localidad, donde se ha realizado un balance del desarrollo del actual curso escolar y avanzar en el refuerzo de la coordinación entre las distintas administraciones y la Comunidad Educativa, con el objetivo de seguir impulsando mejoras que contribuyan a ofrecer una educación de calidad en Fuensalida.