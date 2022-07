Fundación Antonio Pérez recupera su programa dictáctico y prepara exposiciones de Millares por su 25 aniversario

CUENCA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Antonio Pérez, dependiente de la Diputación de Cuenca, ha presentado el programa que ha preparado para relanzar este recurso provincial, donde este año se ha duplicado el presupuesto hasta el medio millón de euros.

Este próximo 2023 la Fundación cumple su 25 aniversario y va a retomar su programa didáctico con programas para todas las edades, además, también se está preparando un conjunto de exposiciones muy importantes donde se ha avanzado el patronato también quiere conmemorar el aniversario de Millares.

El presidente, Álvaro Martínez Chana, ha explicado la importancia y el brillo que este equipo de Gobierno le está dando a la fundación, tal y como se merece, para que sea un referente artístico, cultural y social a la altura de su alma mater Antonio Pérez, ha informado la Diputación en un comunicado.

Con este objetivo se ha llevado a cabo esta fuerte apuesta económica que va a permitir organizar un programa a la altura de la efeméride que cumple la Fundación como es su 25 aniversario en este 2023 y que va a permitir desarrollar una rica programación con algunas de las mejores obras de todo el mundo.

Martínez Chana ha detallado en las líneas en las que también trabaja la Fundación como es el programa didáctico que busca, no sólo divulgar y difundir el rico patrimonio a través de talleres para centros educativos de la provincia y la región, sino que además, resulta fundamental "para los que no conocen la historia y el contexto de la obra, lo que te lleva a no saber apreciar en toda su dimensión esas obras".

Además, por primera vez, se realizarán encuentros con las familias y actividades para personas mayores. Estas actividades didácticas también deben llegar a la provincia a través de talleres en las exposiciones itinerantes que buscarán facilitar el conocimiento de las propuestas expositivas que se van a ofrecer y que darán la oportunidad de ver la luz a gran parte de los fondos artísticos de la fundación que no se encuentran expuestos en ninguna de sus sedes.

Por otro lado, en esta nueva etapa que tiene por delante la Fundación Antonio Pérez se trabaja para que sea un punto de encuentro de artistas, tanto de los que exponen en los diferentes espacios, para que puedan dialogar y explicar su obra con otras personas; como para los artistas locales que puedan tener un intercambio de experiencias.

En este punto, se va a llevar a cabo un programa de prácticas remuneradas con alumnos de la Universidad de Castilla-La Mancha con el objetivo de que puedan adquirir experiencia en un museo con tanto volumen de actividad como es la Fundación.

Además, se llevará a cabo otra alternativa muy demandada por los visitantes, como son las visitas guiadas que se van a implementar como un recurso más que ayude a comprender mejor el legado de Antonio Pérez.

En 2023 se cumplen 25 años de la creación de la Fundación Antonio Pérez y para conmemorar esta efeméride con unos proyectos expositivos que remarquen el año es imprescindible empezar a desarrollar el trabajo porque hay que solicitar el préstamo de obras a otros museos tanto nacionales como internacionales, como a seleccionar los distintos comisarios y artistas de las diferentes muestras.

CONMEMORACIÓN

Se está trabajando en tres líneas: una gran exposición temporal, ciclo de Exposiciones Homenaje a los artistas que han donado más de 3.000 obra a la fundación y en la geopoética fotográfica con un recorrido por la provincia de la mano de José Manuel Navía.

Dentro de las actividades programadas para celebrar el 25 aniversario, destaca el 50 Aniversario del fallecimiento de Millares, al que se rendirá homenaje con la exposición aprobada por el patronato para este ejercicio y que va a ser uno de las exposiciones más importantes de las que se van a dedicar a este artista durante el 2022.

Para reforzar este gran acontecimiento en Cuenca y remarcar todavía más la importancia de la ciudad, para conocer y ver su obra se va a reforzar la exposición con conciertos de música y con la coproducción del libro con La Fábrica que contiene textos inéditos del artista.

La diputada de Cultura, Fátima García, por su parte, ha explicado que la propuesta de las exposiciones itinerantes ha tenido una gran acogida entre los ayuntamientos de la provincia, habiéndose recibido ya más de una docena de solicitudes para acoger estas exposiciones que comenzarán su andadura desde mediados de agosto.

Por último, el director de la Fundación, Jesús Carrascosa, quien ha agradecido al presidente, Álvaro Martínez Chana, la apuesta de este equipo de Gobierno por el centro de arte contemporáneo, ha desgranado con detalle toda la programación y ha destacado la importancia de trabajar en campañas promocionales de potenciación, que ya se están planificando, con el objetivo de dar a conocer esta rica propuesta artística de la fundación. Además, también se están mejorando las instalaciones para facilitar las actividades que acoge la fundación.