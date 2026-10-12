Fundación CEEI y Cámara de Comercio de Ciudad Real celebran esta semana la XV edición del Foro de Emprendimiento

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CIUDAD REAL, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro Europeo de Empresas e Innovación de Ciudad Real (CEEI Ciudad Real), en colaboración con la Cámara de Comercio de Ciudad Real, celebrará el próximo miércoles, día 14, la XV edición del Foro de Emprendedores, una jornada dedicada a analizar los procesos de inversión y financiación sin mitos.

Bajo el lema 'Lo que nace cerca, puede llegar muy lejos', el foro pondrá el foco en experiencias empresariales reales y en las decisiones que hay detrás del crecimiento: cuándo captar inversión, qué tipo de financiación, cómo preparar una empresa para resultar atractiva a los/as inversores/as y qué alternativas existen cuando captar capital no es necesariamente la mejor opción.

La jornada tendrá lugar en la Cámara de Comercio de Ciudad Real, de 10.00 a 13.00 horas, e incluirá una ponencia marco, dos mesas redondas, y un espacio de networking final.

"El objetivo es acercar a emprendedores/as y pymes ejemplos prácticos sobre financiación y crecimiento, alejadas de los discursos genéricos y centradas en decisiones, aprendizajes y casos concretos, para ayudarles a impulsar su crecimiento con estrategias de financiación y organización innovadoras", señalan desde la organización.

Para ello, la ponencia principal correrá a cargo de la emprendedora, inversora y consejera independiente Helena Torras, una combinación que le permite abordar la construcción de empresas desde una perspectiva integral. Torras ha participado en el crecimiento de compañías tecnológicas y cofundó B-wom, una startup especializada en salud femenina.

Actualmente es managing partner de PaoCapital, desarrolla actividad inversora y participa en órganos de gobierno y asesoramiento de empresas y fondos. Su trayectoria combina experiencia corporativa, emprendimiento, inversión y gobierno corporativo.

El programa contará con dos mesas redondas que mostrarán experiencias empresariales diferentes y complementarias. El objetivo es reflejar que no existe una única ruta para crecer ni una sola manera de financiar una compañía. La primera mesa redonda, titulada 'Captar financiación: ¿cómo?, ¿dónde?, ¿cuándo?', reunirá a las empresas Saltra, Scanlotería y Caixabank.

La segunda mesa, 'Cuando captar financiación no es la única opción para crecer', contará con la participación de Bodegas Cañaveras, VRRO y Tipsterpage. Este bloque ampliará la mirada hacia empresas cuya evolución puede apoyarse en otras estrategias: reinversión, alianzas, ingresos recurrentes, expansión progresiva o apertura de nuevas unidades de negocio.

El Foro está financiado por la Diputación de Ciudad Real, por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y forma parte de las actividades adscritas al marco del proyecto europeo i4camhub, que financia la Comisión Europea. Asimismo, colaboran el Ayuntamiento de Ciudad Real a través del Impefe y Caixabank.