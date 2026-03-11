Fundación Eurocaja Rural convoca sus 'Ayudas Sociales 2026' para proyectos con impacto social y desarrollo rural

La Fundación Eurocaja seleccionará 32 proyectos. - EUROCAJA RURAL

TOLEDO 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Fundación Eurocaja Rural ha anunciado una nueva edición de su programa Ayudas Sociales, con el que respalda a entidades públicas y privadas que se traducirán en 32 ayudas de 3.000 euros.

La convocatoria está dirigida a entidades públicas o privadas con capacidad para diseñar y ejecutar proyectos de impacto social, con resultados medibles y una propuesta de valor alineada con las necesidades del territorio en dos categorías: 'Colectivos Vulnerables' y 'Desarrollo Rural', según ha informado la Fundación por nota de prensa.

Las 32 ayudas, de 3.000 euros cada una, se repartirán entre ambas líneas, con el propósito de acompañar propuestas que respondan a retos sociales actuales y generen oportunidades sostenibles en el entorno rural.

En 'Colectivos Vulnerables', se apoyarán proyectos que prevengan la pobreza y la exclusión, faciliten itinerarios de inclusión social y mejoren la autonomía y el bienestar de personas y familias en situación de fragilidad, promoviendo la igualdad de oportunidades.

En 'Desarrollo Rural', se priorizarán iniciativas que contribuyan a crear empleo, abrir oportunidades para la juventud, fijar población y mejorar la autonomía de las personas mayores en núcleos rurales, avanzando hacia un territorio más cohesionado y reduciendo la brecha entre el mundo rural y el urbano.

REQUISITOS, PLAZOS DE PRESENTACIÓN Y CRITERIOS DE VALORACIÓN

Los proyectos deberán ajustarse a los requisitos recogidos en las bases de la convocatoria y desarrollarse dentro del ámbito de actuación de la entidad financiera Eurocaja Rural y su Fundación, con actuaciones vinculadas a colectivos vulnerables y/o al entorno rural y su desarrollo.

El plazo de presentación de solicitudes comienza el 11 de marzo y finaliza el 12 de mayo a las 14:00 horas. Las propuestas deberán registrarse a través del formulario disponible en la web de Fundación Eurocaja Rural https://fundacioneurocajarural.es/ En el mismo espacio se publicarán las bases y una guía práctica para facilitar la presentación de los proyectos.

Para la selección, Fundación Eurocaja Rural tendrá en cuenta, entre otros criterios, el impacto social y la viabilidad de la propuesta, su contribución a la igualdad y la inclusión, la mejora del desarrollo rural y la lucha contra la despoblación, así como la sostenibilidad y el grado de innovación.

MÁS DE 385 PROYECTOS RESPALDADOS Y 500.000 EUROS MOVILIZADOS

Desde la puesta en marcha del programa, Fundación Eurocaja Rural ha apoyado más de 385 proyectos y ha destinado un total de 500.000 euros a entidades que trabajan sobre el terreno, con respuestas concretas ante necesidades sociales y retos del medio rural.

En ediciones anteriores, 'Ayudas Sociales' ha contribuido a mejorar la vida de miles de personas y a impulsar iniciativas que fortalecen comunidades rurales, con proyectos en ámbitos sanitarios, agroalimentarios y de investigación social, entre otros.