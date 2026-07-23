La Fundación Franz Weber pide evitar que menores de edad puedan acceder este domingo a una corrida de rejones en Porzuna

Ayuntamiento de Porzuna (Ciudad Real) - AYUNTAMIENTO DE PORZUNA

CIUDAD REAL 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Franz Weber ha solicitado evitar que personas menores de edad puedan acceder a una corrida de rejones prevista para el domingo 26 en la plaza de toros de Porzuna, por vulnerar hasta dos objeciones formuladas por el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas.

Los naturalistas, con estatus consultivo en este organismo internacional de especialistas en derechos de la infancia, han advertido de que el informe de evaluación a España de 2018 incluyó un texto muy claro al respecto de la participación o presencia de menores de 18 años en espectáculos taurinos.

El pasado mes de febrero este Comité volvió a advertir a España pidiendo formalmente alejarlos de estas prácticas.

La ONG denuncia que el propio Ayuntamiento colabora con la convocatoria ofreciendo el acceso gratuito de menores y empleando la casa consistorial como "ticketera". Todos ellos, según denuncia, podrán ver la violencia real sobre animales, pudiendo impactar en su desarrollo social, moral, intelectual o psíquico.

Así, la ONG internacional ha instado al consistorio a trabajar para dar a conocer el criterio general del Comité de Naciones Unidas, también el consenso científico al respecto de la presencia en actividades violentas por parte de menores de edad.

"En estas convocatorias se pueden ver las heridas provocadas sobre el bóvido, comportamientos y gestos asociados a un evidente sufrimiento y la muerte violenta de los mismos".

Además, los naturalistas explican que la presencia va acompañada de comentarios que refuerzan de forma positiva todo lo que se produce en la plaza y que personas menores de edad pueden asumir como normal y positivo, contribuyendo a la banalización de la violencia contra animales.