El funeral por las víctimas en la Catedral de Toledo se celebrará el próximo 12 de noviembre

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TOLEDO 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El funeral que se celebrará en la Catedral de Toledo por las víctimas del accidente ferroviario de Urda se celebrará el próximo jueves, 12 de noviembre, a las 19.00 horas, tal y como ha avanzado este miércoles el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves.

En rueda de prensa con motivo de la presentación del Día de la Iglesia Diocesana 2026, el arzobispo ha apuntado que será él quien presida la misa junto al obispo auxiliar, Francisco César García.

Del mismo modo, ha apuntado que al funeral acudirán los obispos de Cuenca, Guadalajara, Ciudad Real y Albacete, así como "muchos obispos de España" y el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Javier Argüello.

Cerro Chaves ha invitado a toda la Diócesis de Toledo, sus sacerdotes y quien se quiera unir, para pedir por las víctimas del accidente y rezar por sus familiares, "a quienes seguimos llevando en el corazón".