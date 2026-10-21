Fúnez carga contra el "abandono" de Sánchez a Ciudad Real y señala a la A-43 y otras infraestructuras pendientes

Rueda de prensa de Fúnez, acompañada de Paco Cañizares y Sonia González. - EUROPA PRESS

CIUDAD REAL 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria nacional de Sanidad y Política Social del Partido Popular y cabeza de lista al Congreso por Ciudad Real, Carmen Fúnez, ha calificado como "una legislatura perdida" los últimos años de Gobierno de Pedro Sánchez para la provincia, al considerar que el Ejecutivo central ha incumplido numerosos compromisos adquiridos con los ciudadrealeños, especialmente en materia de infraestructuras.

Durante su primera rueda de prensa después de conocerse que volverá a encabezar la candidatura popular al Congreso en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, Fúnez ha hecho balance de una legislatura que, a su juicio, ha estado marcada por el "abandono" del Gobierno central a Ciudad Real.

Entre los principales incumplimientos, la dirigente popular ha señalado el desarrollo de la autovía A-43, la circunvalación de Puertollano, la comisaría de Policía Nacional de Alcázar de San Juan y los juzgados de Tomelloso, cuatro proyectos que ha citado como ejemplo de los compromisos pendientes del Ejecutivo de Sánchez con la provincia.

En este sentido, ha asegurado que el PSOE afrontará las próximas elecciones generales con los "incumplimientos" como una de sus principales señas de identidad tras una legislatura que, en su opinión, ha sido un "error" tanto para España como para Ciudad Real.

Frente a ello, Fúnez ha defendido el trabajo desarrollado durante estos años por los parlamentarios 'populares' de la provincia, mencionando al diputado Enrique Belda y a los senadores Rosa Romero, Leo Sierra y Raúl Valero, con quienes ha asegurado haber trabajado para trasladar las necesidades de Ciudad Real a las Cortes Generales.

La candidata ha destacado las iniciativas parlamentarias relacionadas con las infraestructuras viarias y ferroviarias, la agricultura, los autónomos y las políticas de familia, así como aquellas centradas en las necesidades específicas de las distintas comarcas.

Entre ellas, ha mencionado las cuestiones relacionadas con el agua en el Campo de Montiel, las infraestructuras de Puertollano y Ciudad Real y la situación de Almadén, con especial atención a Mayasa y la finca de Castilseras.

Por otro lado, Fúnez ha señalado que "a la política española en este momento le sobra ruido y le faltan soluciones", que se ha comprometido a desarrollar una campaña electoral "constructiva", centrada en propuestas concretas para la provincia de Ciudad Real.

Asimismo, ha situado entre sus prioridades la recuperación del poder adquisitivo de las familias, la defensa de la clase media y el fortalecimiento de los servicios públicos, que considera debilitados pese al incremento de la recaudación tributaria.

EL PP AÚN NO DESVELA SUS LISTAS AL CONGRESO Y AL SENADO

Por otra parte, Fúnez no ha desvelado quiénes la acompañarán en la candidatura del PP al Congreso de los Diputados por Ciudad Real ni los nombres de los aspirantes al Senado.

La dirigente 'popular' ha recordado que el plazo de presentación de candidaturas termina el próximo lunes, 26 de octubre, y ha remitido la decisión al Comité Electoral del partido, encargado de proponer y aprobar las listas.

No obstante, se ha mostrado convencida de que las personas elegidas tendrán una vocación de servicio público "absolutamente contrastada" y asumirán como principal objetivo defender los intereses de la provincia de Ciudad Real "por encima de las siglas".