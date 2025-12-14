Fúnez insiste en que Sánchez dé explicaciones: "No tiene sentido que esté escondido y liderando un gobierno a la fuga"

La vicesecretaria nacional del PP, Carmen Fúnez, asiste a la comida de Navidad del PP de Toledo. - OSCAR HUERTAS/PP

TOLEDO, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria nacional del PP, Carmen Fúnez, ha insistido este domingo en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dé explicaciones en el Congreso tras los escándalos de esta "semana absolutamente negra" que se ha vivido en el Gobierno de España y en la sociedad en su conjunto, porque "no tiene sentido que esté escondido y liderando un gobierno a la fuga".

Fúnez se ha pronunciado así antes de participar en una comida de Navidad del PP de Toledo junto al presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, y al alcalde y presidente provincial del PP, Carlos Velázquez, donde ha subrayado la necesidad, adelantada por el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, de que Sánchez dé explicaciones en sede parlamentaria durante un pleno extraordinario, sobre qué es lo que ha estado ocurriendo "en determinadas administraciones públicas lideradas por el Gobierno del PSOE".

"No podemos aceptar como normal, y por eso pedimos explicaciones desde el Congreso de los Diputados, que se hayan producido redadas en el Ministerio de Hacienda, en el Ministerio de Transición Ecológica, en Correos, en la SEPI y en otros organismos públicos", ha dicho la parlamentaria 'popular', que ha subrayado la necesidad de "recibir explicaciones".

A su juicio, los españoles "merecen saber la verdad de qué ha estado ocurriendo en esos ministerios, qué ha estado ocurriendo en el Palacio de la Moncloa y qué opinión tiene el presidente sobre el hecho de que a Ábalos, número 2 del PSOE y ministro de Fomento, se le haya abierto juicio oral esta semana" así como de la opinión del presidente del Ejecutivo central sobre el hecho "de que se haya detenido a la fontanera, al mejor amigo de Cerdán y socio en Servinabar, Antxon Alonso, y también al presidente de la SEPI".

La vicesecretaria nacional del PP ha asumido que esta semana ha quedado "absolutamente" claro que este no es un gobierno acorralado por la corrupción, "sino que es el sanchismo la propia corrupción que llegó al Gobierno de España".

ANTE EL ACOSO SEXUAL "NO CABEN SILENCIOS"

También se ha referido Carmen Fúnez a los casos de acoso sexual por todo el país por parte de dirigentes del Partido Socialista, algo que "nos debe de abochornar y nos debe de indignar", y ha precisado que "ante los casos de acoso sexual no caben silencios" criticando que a "muchos líderes que hablan de contundencia" contra el acoso sexual cuando "la contundencia ha sido silencio".

"Han callado ante los casos de acoso sexual por proteger a Sánchez y proteger a los hombres que rodean a Sánchez", ha continuado la dirigente del PP, que ha defendido que "la ley se cumple con contundencia" y que, en el caso de que en el Partido Popular ocurriese algo parecido "lo haríamos con absoluta contundencia". No obstante, ha agregado que tienen "mucha confianza en los cargos públicos" del partido.

De otro lado se ha referido a los socios del Gobierno para preguntarles "si van a seguir siendo ya, no socios de Gobierno de Sánchez, sino cómplices del Gobierno corrupto de Pedro Sánchez", y también a la izquierda "honesta", cuestionando dónde está ahora, pues "la honestidad y la decencia en política no se defienden solo con palabras y con discursos" y "hay que pasar a los hechos y a las actuaciones contundentes" para sacar a Pedro Sánchez "cuanto antes del Gobierno porque será lo mejor para toda la sociedad española".

Finalmente, ha señalado que el PP tiene tendidos los puentes desde el principio de la legislatura con los ciudadanos y son "otros, como el PNV o los de Junts, los que decidieron estar al otro lado del muro que construyó Pedro Sánchez".

NÚÑEZ PIDE ELECCIONES GENERALES

Previamente, el presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha ha reclamado al presidente regional, Emiliano García-Page, que "retire de una vez su apoyo parlamentario a Pedro Sánchez" para que España pueda celebrar elecciones generales cuanto antes, ante "uno de los momentos más complicados de la historia democrática de España".

"Allá donde vamos, la gente habla con bochorno y vergüenza ajena de lo que está sucediendo en el PSOE", en referencia a los casos de acoso y corrupción que "se están multiplicando y están llevando incluso a detenciones y a prisión a altos cargos del PSOE". "La gente está cansada y está clamando por urnas y por elecciones generales", ha dicho.

El alcalde de Toledo se ha referido a este encuentro que ha reunido a más de 500 afiliados, simpatizantes y cargos públicos para destacar que con él se celebra la amistad y el compromiso "con el proyecto del PP y la unión de un partido que trabaja día a día para solucionar los problemas de cada uno de los municipios de la provincia de Toledo".