Fúnez respeta las palabras de Argüello y comparte que el país necesita "poner las urnas y que los españoles hablen"

TOLEDO 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria nacional del PP, Carmen Fúnez, ha manifestado este domingo su "respeto" por las palabras del arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, sobre el Gobierno y ha compartido con él "sin ningún género de dudas" que el país lo que necesita "es poner las urnas y que los españoles hablen", independientemente de la ideología que tenga cada cual.

Argüello, en una entrevista en La Vanguardia, ha planteado afrontar la situación del Gobierno con una "cuestión de confianza, moción de censura o dar la palabra a los ciudadanos. Es decir, lo que prevé la Constitución".

Preguntada por estas declaraciones, antes de participar en la comida de Navidad del PP de Toledo, junto al presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, y el alcalde y presidente provincial del PP, Carlos Velázquez, Fúnez ha denunciado que el país tenga a un presidente del Gobierno "que no respeta ya la voz de ninguno de los españoles".

A su juicio, tanto las manifestaciones de Argüello como la contestación que ha recibido del presidente del Gobierno --afirmando que "el tiempo en que los obispos interferían en política acabó cuando llegó la democracia"--, "refleja muy bien" la situación que está viviendo el país.

"Al frente del Gobierno de España no se encuentra un demócrata de centro sino que se encuentra un tipo que entiende el poder como una manera de aferrarse a él ya no para hacer sino para protegerse de los casos de corrupción que le acorralan, tanto desde el ámbito de Gobierno, desde el ámbito familiar de su familia y también desde el ámbito del partido".

A juicio de la vicesecretaria nacional del PP, "una persona que está acorralada por la corrupción, que está rodeada por corrupción entre los tres ámbitos de su actuación, lógicamente no entiende la democracia como ese espacio de diálogo desde el respeto a las diferencias que entendemos todos los demás españoles".

Fúnez ha aseverado que el presidente de la Conferencia Episcopal, como cualquier ciudadano, tiene el derecho a explicar sus opciones políticas o hablar de la realidad que está vivienda, precisando que, al final, esto "ya no va ni de izquierdas ni de derechas, ya no va de un partido político o de otro, de una institución o de otra" sino de "decencia en la vida política española y en la vida de todos los españoles".