Carmen Fúnez. - PP CIUDAD REAL

CIUDAD REAL 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Sanidad y Política Social y candidata al Congreso por la provincia de Ciudad Real, Carmen Fúnez, ha apelado a los españoles a votar por el cambio de Gobierno y de políticas: "Aquí quien tiene que ganar es España". "No va de partidos políticos ni va de siglas. Va de interés general del Estado".

En sendas entrevistas en Onda Cero y Cadena SER Ciudad Real, Fúnez ha pedido el voto para Alberto Núñez Feijóo para que España tenga un Gobierno que "reconozca y garantice los derechos de todos los españoles con un presidente honrado, riguroso y eficaz". "El 29 de noviembre tenemos la opción de defender, con nuestro voto, en libertad, el proyecto de vida y de futuro común de España".

Asimismo, la dirigente 'popular' ha reivindicado la España de "ciudadanos libres e iguales", proteger "a quien cumple la ley" y el fortalecimiento del Estado de derecho, frente a la corrupción que ha habido bajo el Gobierno de Sánchez: "No podemos volver a tener ministros que acusen y que insulten a los jueces".

"Todos los días hemos tenido una noticia de corrupción, de imputados, y siempre de gente cercana al presidente del Gobierno.

O su mujer, o su hermano o alguien de su partido", ha aseverado.

De otro lado, ha criticado que el Gobierno apruebe reales decretos "como churros" sin contar con Presupuestos Generales del Estado y sin previsión económica: "En política, lo que no tiene presupuesto, no existe".

CAMPO Y AGRICULTORES

También ha afirmado que el domingo "nos jugamos el futuro de nuestro campo y de los agricultores, de los autónomos, de las familias que lo están pasando mal, de los empresarios que quieren crecer, de nuestras infraestructuras. Nos estamos jugando el futuro de esta provincia y el futuro de España".

Ha destacado los compromisos de Feijóo con el campo, los jóvenes y la clase media y reclama un plan urgente ante el aislamiento ferroviario de Ciudad Real para los más de 3.000 usuarios afectados en Ciudad Real y Puertollano por la falta de Alta Velocidad tras el accidente de Urda: "Es nuestro medio de transporte para desarrollar nuestro proyecto de vida".

Igualmente, ha reivindicado un plan urgente que contemple teletrabajo, flexibilidad horaria y compensaciones económicas para los ciudarrealeños cuyos gastos de desplazamiento han aumentado en 100 euros semanales, según la Universidad de Castilla-La Mancha.

Se ha puesto además como objetivo recuperar la conexión ferroviaria y a realizar una auditoría de toda la red: "Hay que revisar palmo a palmo, metro a metro, toda la red ferroviaria de España.

Por último, ha defendido una PAC justa y las cláusulas espejo para garantizar la competitividad de los agricultores y ganaderos españoles, ante lo que reclama un Gobierno de Feijóo "con fuerza en Bruselas" que defienda los intereses del sector. Además, subraya la necesidad de garantizar la rentabilidad de las explotaciones agrarias para combatir la despoblación: "Sin economía no hay pueblos".

Advierte de que uno de los grandes fracasos de Sánchez ha sido "haber empobrecido a las familias españolas, a la clase media", destacando las rebajas fiscales que propone Feijóo como que los jóvenes no pagarán IRPF durante su primer año de incorporación al mercado laboral y que quienes compren o rehabiliten una vivienda en el ámbito rural tendrán beneficios fiscales.