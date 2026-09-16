La futura residencia universitaria de Toledo podría entrar en funcionamiento en un plazo entre un año y medio a dos años

Visita de la presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo, y el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, al edificio en el que se ubicará la futura residencia de estudiantes en la ciudad. - DIPUTACIÓN DE TOLEDO

TOLEDO 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo, y el alcalde de la ciudad, Carlos Velázquez, han visitado este miércoles el edificio de la antigua Escuela de Enfermeras, recién adquirido por la Institución provincial y que se convertirá en una residencia universitaria que podría estar en funcionamiento en un plazo de entre un año y medio y dos años.

Así lo ha explicado en declaraciones a los medios Cedillo, que además ha comentado que la futura residencia tendría una capacidad de unas 400 plazas y cuya gestión "probablemente" siga el mismo modelo de gestión pública que la Residencia Santa María de la Cabeza, también gestionada por la Diputación.

La presidenta de la Diputación ha avanzado que los próximos presupuestos de la Corporación provincial para el año 2027 ya contarán con una partida destinada a la redacción del proyecto, aunque ha reconocido que aún se desconoce el presupuesto total del mismo.

Cedillo ha explicado que la Residencia de Santa María de la Cabeza cuenta con 94 plazas que está ocupada al cien por cien y este año se han recibido más de 250 solicitudes de estancia, por lo que este edificio "va a responder a esas necesidades tanto de los estudiantes como de las familias".

"Cuando a un padre se le plantea que un hijo quiera venir a estudiar, el principal problema es buscar un alojamiento para ellos. Las plazas están muy limitadas y por eso también esa necesidad de adquirir por parte de la Diputación Provincial este edificio", ha proseguido.

La presidenta también ha destacado la ubicación del edificio, en un barrio "muy próximo" al Campus de la Fábrica de Armas de la UCLM y "muy bien comunicado", en el que los estudiantes "podrán tener un acceso fácil tanto para el centro universitario como para moverse también a través de la ciudad, muy bien comunicado con autobuses y también peatonalmente".

De igual modo, ha puesto en valor que la mayoría de las solicitudes de residencia que recibe la Diputación son de estudiantes de pueblos de las provincias de Toledo más alejadas de la capital, por lo que ha afirmado que comarcas como la de Talavera o los municipios más cercanos a la Mancha serán los mayores beneficiados de este nuevo recurso.

"EL MEJOR REGALO" AL BARRIO

Por su parte, el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha asegurado que "no podría haber mejor regalo de cumpleaños" por el 50 aniversario de la Asociación de Vecinos de Palomarejos que la reapertura de este edificio. "Creo que hoy es el último día que lo vamos a llamar antigua Escuela de Enfermería", ha apostillado.

Velázquez ha destacado la "colaboración institucional" entre el Ayuntamiento y la Diputación de Toledo para "dar solución no solamente a la importantísima demanda de plazas públicas universitarias en la ciudad de Toledo" sino también para "dar respuesta a las necesidades que tiene el barrio de Palomarejos". "Cuando hay voluntad de conseguir acuerdos, cuando hay voluntad de solucionar problemas, se puede hacer", ha señalado.

En este sentido, ha remarcado la "comunicación constante" que ha habido en torno al proceso de reversión de este edificio del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) a la Tesorería General de la Seguridad Social, trámite necesario para que la Diputación pudiera adquirir el edificio.

Por ello, ha querido dar las gracias a la Institución provincial por "esa responsabilidad que tiene con la provincia, con todos los jóvenes", sin olvidar tampoco a la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), que ha "empujado mucho para que esto sea una realidad".

"Lo hemos hecho posible y creo que esto es un éxito compartido entre todos, que es como más se disfrutan los éxitos, cuando se comparten con muchas entidades, con muchas personas y con muchas administraciones públicas", ha concluido.