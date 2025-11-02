La GAI de Albacete pone en marcha un proyecto para fomentar la danza como herramienta terapéutica en salud mental

Proyecto de la GAI de Albacete para fomentar la danza como herramienta terapéutica en salud mental. - JCCM

La Gerencia de Atención Integrada (GAI) de Albacete, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), está fomentando la danza como herramienta terapéutica en el servicio de Salud Mental. Se trata del proyecto 'Reconecta: programa de danza y bienestar en hospitales', que se ha implantado desde principios de año en el Hospital de Día Juvenil y en la Unidad de Trastornos de la Conducta Alimentaria, dos recursos situados en el Hospital Universitario del Perpetuo Socorro.

"Este proyecto surge para acercar la danza a otros tipos de colectivos, con carácter de vulnerabilidad, enfocado por y para la infancia y la juventud, porque confío en los aprendizajes que se pueden generar cuando tú eres joven de cara a la vida adulta y el cuerpo te puede ayudar", ha comentado la creadora del proyecto, Sandra Fernández Blanco, según ha informado la Junta en nota de prensa.

Esta profesional de la danza, además de ser la creadora del proyecto, es la encargada de dar una sesión semanal en estos dos recursos de Salud Mental de la GAI de Albacete. Hora y media de actividad donde se realizan ejercicios de concienciación corporal, trabajos en parejas y grupos, regulación emocional y relajación.

Cada sesión se prepara en coordinación con los profesionales de Salud Mental. Las distintas acciones se planifican para conseguir cinco objetivos: físico, emocional, social, psicológico e innovación. Un enfoque metodológico del proyecto basado en la participación y en una visión integral.

Con estos ejercicios se pretende, entre otros beneficios, mejorar la movilidad, reducir el estrés, fomentar la interacción social o fortalecer la autoestima.

La coordinadora y psicóloga clínica de la Unidad de Trastornos de la Conducta Alimentaria de la GAI de Albacete, María Dolores Gómez Castillo, ha incidido en que "los miembros del equipo de UTCA observamos la implicación de las pacientes en la actividad, su expresión corporal y emocional, la actitud ante el cuerpo, la manera de conectar con la actividad y la relación con los demás pacientes y con los profesionales".

Además, ha indicado que aporta material importante para el trabajo posterior en las psicoterapias, ayuda a generar mejores vínculos de apoyo familiares dada la situación difícil que atraviesan las familias en estos momentos durante el tratamiento.

Por ello, "algunas de las sesiones de danza se realizaron junto con las pacientes, sus familias y profesionales de la UTCA (personal de enfermería, terapia ocupacional y profesores) que fue muy importante para el trabajo posterior con las pacientes tanto ingresadas como de hospital de día".

Después de unos meses en funcionamiento, una vez que se han "roto miedos" y "se han generado lazos de seguridad", la opinión de las participantes es reveladora. Algunas pacientes de la UTCA han expresado que "al hacer movimientos en parejas, te hace que pierdas la vergüenza y sea más fácil relacionarte con el resto; aprendo a sentir mi cuerpo de otra manera, reírme, compartir, confiar".

ESPACIO DE ENCUENTRO

La psicóloga clínica del Hospital de Día Juvenil, María Llanos Bote, ha afirmado que "más allá de la intuición y la experiencia que podamos tener cualquiera de nosotros de los beneficios sentidos con la danza y el movimiento ya sea practicada, disfrutada o muy probablemente por ambas; hay estudios y publicaciones que respaldan su papel en el bienestar psicológico de las personas". La danza es una forma de expresión, comunicación o representación.

Basándose en 23 artículos científicos, la psicóloga ha explicado que "la danza puede aumentar la satisfacción con la vida y puede ser un medio para reducir el estrés". Así, valora la incorporación del taller semanal que se encuadra dentro de una "intervención intensiva, amplia e interdisciplinar".

"La actividad contribuye al bienestar, a la comunicación y la horizontalidad. Ha sido bien acogida tanto por los propios adolescentes como por el equipo terapéutico; disfrutamos de este espacio de encuentro", ha añadido Bote Cubillana.

Por su parte, la terapeuta ocupacional, Verónica Escrivá Sáez, ha resaltado esta misma idea, señalando que "se refuerza el clima de seguridad y confianza grupales; además, se establece un vínculo distinto entre profesionales y pacientes; la danza nos humaniza a todos". Así lo ha expuesto recientemente durante la celebración de las VI Jornadas de Humanización de la GAI de Albacete.

"Una innovadora herramienta terapéutica y una oportunidad muy original para seguir humanizando la atención sanitaria a través del arte; tratando de transformar la estancia hospitalaria en un proceso más positivo", ha declarado el responsable de Humanización de la Gerencia de Atención Integrada de Albacete, José Miguel García.

Finalmente, Sandra Fernández ha expresado que "la cultura también se puede desplazar al hospital y no como algo puntual, sino de forma continua, para generar un impacto en esas personas; no solo como observadores pasivos, al contrario, como partícipes activos y que observen los beneficios de la danza en primera persona".

Este programa cuenta con la colaboración de la Fundación 'la Caixa', dentro de su convocatoria de proyectos sociales de Castilla-La Mancha en 2024. El proyecto, dinamizado por los colectivos Aprofem y Cuerpo en Acción, sigue ampliándose con acercamientos al Hospital de Villarrobledo y Hellín.