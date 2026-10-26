Gallego y Requena (IU), y González (Equo), en el quinteto de 'doses' al Senado por C-LM en la lista PSOE-Frente Amplio

Archivo - Banderas de las Comunidades Autónomas frente a la fachada del Palacio del Senado, a 14 de enero de 2025, en Madrid (España).- Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

TOLEDO 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Lorena Gallego y Francisco Requena, por Izquierda Unida; y la andaluza Mar González Báez, por Verdes Equo, completan el quinteto de 'números dos' en las listas conjuntas que PSOE y Frente Amplio presentarán al Senado el próximo 29 de noviembre en las elecciones generales en las provincias castellanomanchegas de Cuenca, Albacete y Guadalajara.

Estos tres nombres se suman a los ya conocidos y adelantados por Europa Press de Pedro Mellado (IU) por Ciudad Real e Isabel Álvarez por la provincia de Toledo.

Lorena Gallego fue edil de la federación de izquierdas en la localidad conquense de Las Pedroñeras; mientras que Requena ocupa acta actualmente en la localidad albaceteña de Madrigueras.

González Báez, de su lado, es viceportavoz de Verdes Equo Andalucía, y figuró en el 'número dos' por Sumar en las últimas elecciones generales de 2023 por la provincia de Málaga.