Gallego y Requena (IU), y González (Equo), en el quinteto de 'doses' al Senado por C-LM en la lista PSOE-Frente Amplio

TOLEDO 26 Oct. (EUROPA PRESS) -
Lorena Gallego y Francisco Requena, por Izquierda Unida; y la andaluza Mar González Báez, por Verdes Equo, completan el quinteto de 'números dos' en las listas conjuntas que PSOE y Frente Amplio presentarán al Senado el próximo 29 de noviembre en las elecciones generales en las provincias castellanomanchegas de Cuenca, Albacete y Guadalajara.
Estos tres nombres se suman a los ya conocidos y adelantados por Europa Press de Pedro Mellado (IU) por Ciudad Real e Isabel Álvarez por la provincia de Toledo.
Lorena Gallego fue edil de la federación de izquierdas en la localidad conquense de Las Pedroñeras; mientras que Requena ocupa acta actualmente en la localidad albaceteña de Madrigueras.
González Báez, de su lado, es viceportavoz de Verdes Equo Andalucía, y figuró en el 'número dos' por Sumar en las últimas elecciones generales de 2023 por la provincia de Málaga.