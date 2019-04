Ganemos alerta de la aparición de marcas homónimas "fraudulentas" en Toledo, Albacete y Azuqueca

Publicado 24/04/2019 16:22:04 CET

Los promotores buscaron candidatos por Internet en Albacete y ya consiguieron representación en la localidad azudense

TOLEDO, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

En la mañana de este miércoles 24 de abril, los cinco boletines oficiales provinciales de Castilla-La Mancha publicaban las candidaturas municipales en las más de 900 localidades de la Comunidad Autónoma. En la carrera por las alcaldías de Toledo, Albacete y Azuqueca de Henares han aparecido listas bajo el nombre de Ganemos pero, en estos tres casos, cargos de la marca homónima han salido al paso denunciando el uso fraudulento de estas siglas.

En el caso de la capital regional, al conocerse esta candidatura, Ganemos Toledo ha emitido un comunicado en el que aclara que su marca y el movimiento social al que representa no se presenta a las elecciones, por lo que el uso de esta marca es "engañoso".

Ninguna de las personas que concurren bajo la autodenominada candidatura 'Ganemos' tiene vinculación alguna con el movimiento 'Ganemos Toledo', según la formación, que considera que el uso su nombre es" un intento un de engañar al electorado por parte de los promotores de una lista que pretende apropiarse de la imagen y el bagaje de un movimiento ciudadano con una consolidada trayectoria en la ciudad y del intenso trabajo realizado".

También se ha desmarcado totalmente de esta candidatura Unidas Podemos-Izquierda Unida Toledo, que ha aclarado en un comunicado que la misma "no tiene relación alguna" con su confluencia, y asegura que "ninguno de los integrantes a la candidatura presentada por Ganemos a las próximas elecciones municipales de Toledo, son afiliados de Izquierda Unida o Podemos".

La lista bajo el nuevo nombre de Ganemos está encabezada por Ángel Luis Cornejo, seguido de nombres como Lauro Izquierdo Cueto, Iván Sánchez Moreno o Israel Levi.

UNA INTEGRANTE ADMITE SENTIRSE ENGAÑADA

Wendy Carola Gemio Guerra, número 10 esta lista, ha relatado que, hace dos meses, una chica, de nombre María, contactó con ella por la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp para sugerirle formar parte de este proyecto político.

En conversación telefónica con Europa Press, Gemio Guerra reconoce que le causó extrañeza esa comunicación. "Fue a partir de un WhatsApp. Yo creo que es un partido fraudulento", asegura, indicando que ella reside en la provincia de Guadalajara y que en ningún momento le informaron de que sus datos serían utilizados para integrar una candidatura en la capital regional.

"Quien contacta conmigo es María, una chica que me explica que son de un movimiento ciudadano, no de un partido político, de nombre Ganemos", asevera. Según argumenta, ese contacto le pilló en un momento "de bajón" por no tener trabajo, razón que le llevó a aceptar facilitarle sus datos. Sólo bastó con dar su nombre completo y su número de DNI, tal y como señala.

"Creía que ya se habían olvidado de mí hasta hoy", asegura, reconociendo además que cuando contactaron con ella, le pidieron que sugiriera más nombres para sumarse al proyecto.

MÁS NOMBRES

El Boletín Oficial de la provincia de Toledo publicaba este miércoles todas las candidaturas municipales registradas en los más de 200 municipios toledanos, entre los que por sorpresa se encontraba dentro de los siete aspirantes a la Alcaldía esta marca, con Ángel Luis Cornejo como cabeza visible y de la que rápidamente se ha desvinculado Ganemos Toledo, quien tachaba de "fraudulenta y engañosa" esta papeleta.

En la lista de 25 nombres publicada aparece en el número cuatro Israel Levi Sánchez García, nombre coincidente con un perfil en el portal de empleo InfoJobs, en el que se presenta como "ingeniero en Telemática con 15 años de experiencia" con experiencia como "Service Manager, Project Manager, System Administrator y Delivery Engineer principalmente".

Como número nueve figura Modesto Durán, placentino aspiró a liderar el PSOE de esa Comunidad Autónoma el pasado año, aunque no llegó a conseguir los avales necesarios para plantar batalla a Fernández Vara.

David Moure Bargo se sitúa en la posición 17 de esta lista. Moure Bargo ya figuró en una lista electoral, en concreto en séptima posición por la circunscripción de La Coruña por la formación Comunistas Da Galiza-Partido Comunista de los Pueblos de España.

ALBACETE

En el caso de Albacete, como también ha ocurrido en Toledo, aparecía una lista bajo el nombre de 'Ganemos' que nada tiene que ver con la estructura de Ganemos Albacete, formación que ha anunciado que recurrirá a la Junta Electoral esta papeleta.

"Esta organización quiere dejar claro a la opinión pública que dicha candidatura sólo pretende aprovecharse y usurpar el trabajo que Ganemos Albacete ha realizado en estos cuatro años en las instituciones, por lo que representa una estafa al electorado", aseguran desde Ganemos Albacete en un comunicado.

Se está estudiando también acudir a los juzgados "por entender que es de suma gravedad presentarse bajo un nombre que bajo ningún concepto representa el proyecto ni el espíritu del verdadero Ganemos Albacete".

"Como ya aclaramos en un comunicado, el Ganemos Albacete que obtuvo una representación de cinco concejales en las elecciones municipales de 2015, y que ha estado estos cuatro años en el Ayuntamiento de Albacete, no concurre a las próximas elecciones municipales del 26 de mayo en el municipio de Albacete, dando por finalizado su recorrido en el momento en que se dé por disuelta la actual Corporación municipal", aseveran.

Así, insisten en que la única candidatura que dará continuidad al proyecto de Ganemos Albacete "es Unidas Podemos-Izquierda Unida-Equo-Mac, en la que están integradas las formaciones que estaban integradas en Ganemos Albacete".

Esta candidatura está encabezada por Francisco Javier Catalán Jiménez, con nombres como Juan Vicente Rubio Sánchez, José María Jiménez, Jessica Muñoz, Marta Martínez, Francisco Aroca, Manuela Gómez o Antonio Catalán.

Hace semanas que Ganemos Albacete se desentendió de esta candidatura cuando se buscaban concejales a través de un conocido portal de Internet. El anuncio, a modo de oferta de empleo, decía literalmente que la formación Ganemos busca "mujeres con vocación política para formar una lista electoral en Albacete capital con el partido Ganemos" para acto seguido asegurar que se puede ganar "un buen sueldo".

Detrás, según explican fuentes de Ganemos, podría estar el poseedor de la marca que, tras la firma de un acuerdo en 2015, les cedió su uso para aquellos comicios. "Seguramente este señor será el mismo que ahora ha presentado esta candidatura. Vamos a tratar de evitar que concurra a las elecciones", aseguran desde IU

YA CONSIGUIERON ESCAÑO EN AZUQUECA

También en Azuqueca hay una candidatura que, pese a presentarse bajo la marca de Ganemos, no está vinculada a estas siglas, según aseguran. Existe una lista llamada Unidas Izquierda Unida, liderada por María José Pérez Salazar, y otra lista más con la marca Ganemos Azuqueca Ecologistas Sí Se Puede. En este caso, aparece Demetrio Escribano González como cabeza de lista.

La candidata de IU, María José Pérez Salazar, ha explicado a Europa Press que con este mismo movimiento esta marca fraudulenta consiguió un escaño con una candidatura que "se originó en la Iglesia mormona" de la localidad.

En aquella ocasión, utilizaron el eslogan 'Sí se puede' que caracterizaba a Podemos y generó tal confusión en el electorado que consiguió representación municipal.

En la actualidad, Rosa Moreno Lagostena ostenta el escaño conseguido con esa maniobra y es concejal no adscrita, si bien figuraba en su día como número dos de la candidatura.

Salazar ha explicado que esta edil asiste a algunos plenos y cobra por esa asistencia, y ha sido habitual que en las sesiones plenarias rehusara a hacer uso de su turno de palabra cuando le tocaba.