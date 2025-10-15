Garamendi defiende la igualdad constitucional de las comunidades autónomas como base para el desarrollo del mundo rural

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, en el acto de AFAMMER en Puertollano. - EUSEBIO GARCÍA

PUERTOLLANO (CIUDAD REAL), 15 (EUROPA PRESS)

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha defendido este miércoles los valores de igualdad constitucional de todas las comunidades autónomas como base fundamental para el desarrollo de las infraestructuras en el ámbito rural, al tiempo que ha abogado por una mayor participación de la mujer en los centros de decisión y cooperativas agrarias, ya que solo representa el 4% en la actualidad.

Durante su discurso en el acto celebrado en Puertollano (Ciudad Real) por la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (Afammer) para celebrar el Día Internacional de la Mujer Rural, y ante la presencia de la infanta Elena, el presidente de la patronal ha valorado el valor de la mujer rural como "motor silencioso de los hogares españoles".

En este contexto ha defendido la igualdad de oportunidades en todo el territorio español para inversiones en infraestructuras y servicios básicos, aludiendo a los artículos 138 y 139 de la Constitución Española.

"Ninguna comunidad autónoma debe tener derechos diferentes y todos debemos tener los mismos derechos, vivamos donde vivamos", ha recalcado ante las 1.200 mujeres presentes en el auditorio municipal 'Pedro Almodóvar'.

Así, además de las inversiones en infraestructuras de transportes, ha aludido a la necesidad de avanzar en la digitalización del medio rural, al tiempo que ha agradecido la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, no sin olvidarse de trasladar a la infanta Elena su felicitación por el decisivo papel que ha jugado la Corona en los 50 años de sistema democrático.