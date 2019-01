García Élez presenta su candidatura con orgullo de "ser la primera mujer PSOE que pudiera llegar a Alcaldía Talavera"

Publicado 19/01/2019 13:51:09 CET

TALAVERA DE LA REINA, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Talavera de la Reina (Toledo), Agustina García Élez, ha presentado su candidatura oficial al proceso de primarias del partido de cara a las elecciones municipales de mayo, cuyo plazo concluye este domingo, y con el orgullo de "ser la primera mujer del PSOE y pudiera llegar a la Alcaldía de Talavera".

En declaraciones a los medios en la sede del PSOE de Talavera, García Élez ha asegurado que es el momento de dar el paso por la complicada situación por la que atraviesa la ciudad, y lo ha hecho además escuchando "y mucho" a la militancia del PSOE y con el apoyo del secretario general del PSOE de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

"Para mí personalmente sería un orgullo ser la primera mujer del PSOE que encabezara y pudiera llegar a la Alcaldía de Talavera", ha declarado rodeada por su familia y amigos.

La precandidata socialista ha señalado que ha llegado la hora de liderar un proyecto pues cuando todo va bien, ha indicado, "son muchos candidatos para poder o querer dirigir un barco que lleva un buen rumbo".

"Cuando se toman decisiones así, valoras por qué dar el paso y, sobre todo, hay una cosa clara y es que quiero a mi ciudad, me importa porque es donde vivo y vive mi gente y, por supuesto, quiero lo mejor para ella", ha indicado.

Si bien García Élez ha reiterado que no hay "varitas mágicas" para cambiar la situación de un día para otro, pero sí que hay que aportar los ingredientes necesarios que son, ha precisado, "trabajo y arrimar el hombro cuando más se necesita".

Ha apelado a conceptos de responsabilidad y de convencimiento de que se puede variar la situación con un cambio que "tiene que estar liderado por parte del PSOE, con un programa claro, real, abierto a la ciudadanía y consensuado con colectivos".

En este sentido, ha defendido que desde el PSOE no se va a "vender humo", por lo que no se va a conformar con acciones cortoplacistas porque Talavera necesita de cambios estructurales que llegarán de la colaboración de todas las administraciones.

"No puede haber un programa para Talavera donde se excluya a administraciones que necesita y tienen que apostar de forma decidida por esta ciudad", ha manifestado.

PRIMERA MUJER DEL PSOE OPTAR ALCALDÍA

La precandidata socialista ha apuntado que, de confirmarse una candidatura única, será la primera mujer del PSOE en optar a la Alcaldía de Talavera, lo cual es, a su juicio, un hándicap añadido pues supone "llevar al cien por cien el ADN del partido, el de la igualdad real".

En su opinión, es necesario poder liderar un programa "abierto" que contemple la realidad de la ciudad y no promesas difíciles de cumplir porque, ha subrayado, "los ciudadanos ya están cansados de eso", a lo que ha añadido además que los cambios estructurales se necesitan ya, para que en los años próximos "Talavera dé un cambio a medio y largo plazo".

De confirmarse este domingo la candidatura única de Agustina García a las primarias del PSOE de Talavera, la proclamación se llevaría a cabo el día 22 de enero, una vez que se verificase por parte de la Ejecutiva local.

ATAQUES "RIDÍCULOS"

A preguntas de los periodistas sobre las declaraciones del candidato del PP a las municipales, Jaime Ramos, en las que criticaba que fuese hacer campaña a base de "coche oficial", Agustina García ha asegurado que parece que se le ha olvidado que además de candidato es también alcalde y, como tal, sigue ejerciendo.

"Ante ataques tan ridículos no entro, aquí lo importante es que hay que trabajar y quien está dedicado cien por cien a la gestión, no tiene tiempo de hacer ese tipo de alusiones, y si lo hace, allá él", ha dicho.

Por último, ha recordado que ella es una persona "de diálogo y de trabajo" y no de buscar confrontaciones, sobre todo cuando "la gestión se necesita las 24 horas del día".