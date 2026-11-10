García-Page aboga por una "armonización" de las emergencias y otras competencias transferidas a las CCAA

El presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y el expresidente del Gobierno Felipe González se estrechan las manos en las jorndas sobre incendios forestales en Badajoz. - JORGE ARMESTAR / EUROPA PRESS

BADAJOZ, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha abogado por una "armonización" de las competencias transferidas a las comunidades, entre ellas las emergencias.

Asimismo, se ha referido a los servicios homologados y nacionales en materia de sanidad o educación pese a que la gestión sea autonómica, en relación a lo cual ha apuntado que se trata de una "tendencia" y que "no es achacable" al actual Gobierno o el anterior.

García-Page ha defendido la importancia de aprender y que también lo aplica en el accidente ferroviario de Urda, porque "el mejor homenaje a las víctimas es aprender, aprender lo que no debe volver a pasar porque nunca debió pasar", al tiempo que ha considerado que se debe hacer lo propio para todo tipo de emergencias y que para eso es "indispensable" que el Estado "retome, no la ocupación de las competencias, sino la preocupación por todo lo que en España pasa".

El dirigente autonómico, que se muestra un defensor "a ultranza" de la aportación del Estado de las autonomías al acercar los grandes servicios públicos a la ciudadanía, contribuyendo a consolidar el sistema democrático, ha abundado en que habría que preguntarse si hay muchas cosas o pocas que mejorar en la prevención de emergencias y no solo de incendios, dado que muchas veces están conectadas, y en que hay "mucho que mejorar", reconociendo los mejores dispositivos o recursos que hace 10 o 20 años.

Las autonomías, ha expuesto, han conseguido amplificar el sistema sanitario o extender el educativo y han hecho posible la legislación de Dependencia, como también hay más medios contra los incendios o cualquier tipo de emergencia que "nunca". A continuación, ha reflexionado sobre algo que no es "achacable ni a este momento, ni a este Gobierno, ni al anterior siquiera", y que "probablemente sea una tendencia", dado que se lleva décadas transfiriendo competencias del Estado a las autonomías.

Al respecto, ha planteado que en España se necesita "con claridad" una reflexión que ha denominado "armonización" y que "no es un problema de funcionamiento del Estado autonómico", porque, cuando hay una emergencia, se llaman y ayudan al margen de los partidos que gobiernen, sino que muchos de los procesos de transferencias se han ido haciendo "con una sensación en la Administración Central que es la de 'ahí os paso ese marrón, os transfiero la competencia y me desentiendo".

"Hay una diferencia brutal entre transferir, delegar, encargar a alguien que gestione algo a desentenderse", ha valorado, para insistir en que es algo "tendencial, no de ahora" y considerar que España "requiere una vuelta de armonización". "No digo de regreso y de recentralización, estoy diciendo de ponernos en una misma mesa a coordinar muchos aspectos", ha hecho hincapié en referencia a "lo funcional" y a que los servicios se homologuen, como los sanitarios o educativos y que no dejen de ser nacionales por estar gestionados por las autonomías.

Esto último "es más evidente que nunca en el terreno de las emergencias", donde hay "buena" coordinación aunque "mejorable" y la experiencia del frente de incendios del pasado mes de julio que afectó a Castilla y León, Madrid y Castilla-la Mancha fue la primera en el grado tres.

PREMIO PROMETEO

De esta forma se ha pronunciado tras recibir, de manos del expresidente del Gobierno Felipe González, uno de los Premios Prometeo 2026 de las II Jornadas Ibéricas Grandes Incendios Forestales: Territorios, Personas, Soluciones, que se celebran estos días en Badajoz organizadas por la Fundación Centro de Estudios Presidente Rodríguez Ibarra (Fundceri).

En concreto, el premio ha distinguido la prevención de incendios forestales y el ES-Alert preventivo para evitar el peligro de aglomeraciones de personas en los montes el día del eclipse de Sol, y en relación al mismo García-Page ha reconocido que no podía faltar a este acto pese a que es un día "especialmente significativo" para él y su tierra y entiende que para toda España por el funeral por las víctimas del accidente ferroviario de Urda que se celebra esta tarde en Toledo.

Sobre el Premio Prometeo, ha considerado que se entrega a Castilla-La Mancha y lo recoge en su nombre, y a entidades y personas a las que está "especialmente agradecido", como también da las gracias por la ayuda en cuanto a opiniones, consejos o enseñanzas y apunta que se está tejiendo una red en cuanto a los grandes incendios forestales y los profesionales implicados en los mismos.

El pintor extremeño Damián Retamar es el autor de los cuadros entregados con motivo de estos Premios Prometeo, con el fuego y el agua como hilo conductor, y que ha recaído en primer lugar en la Unidad de análisis de incendios forestales con motivo del Complejo Burgohondo/Sierra Oeste y en concreto en el GRAF de Bombers de la Generalitat de Cataluña, recogido por Marc Castellnoy y entregado por Felipe González.

También en relación a este mismo suceso, el segundo premio ha distinguido la ejecución operativa para la desactivación del mismo del operativo de extinción de incendios de la Comunidad de Madrid, recogido por el exconsejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior madrileño, Carlos Novillo, de manos del expresidente extremeño y presidente de Fundceri, Juan Carlos Rodríguez Ibarra.

Novillo, que ha comentado que venía de Madrid en carretera "esquivando" el aviso rojo establecido por la Aemet por fuertes lluvias que van a suponer el arrastre de cenizas del citado incendio, ha reflexionado sobre este fuego que afectó a Ávila, Madrid y Toledo o la complejidad que supuso la solicitud de la emergencia de interés nacional o grado tres por la situación política que se vive en el país y en Madrid con la relación con Moncloa. También destaca que no se perdió ninguna vida y que sirva como aprendizaje.

El Equipo de Maquinaria Pesada de Incendios Forestales ha recibido el tercer premio por su actuación desactivando el incendio de Casas de Millán que amenazaba el Parque Nacional de Monfragüe, recogido por representantes del equipo junto al vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación y Acción de Interior de la Junta de Extremadura, Abel Bautista, de manos de la CEO de Acciona Energía, Arantza Ezpeleta.

Bautista ha agradecido el galardón ante la actuación de un fuego que se quedó "a las puertas" de Monfragüe y ha puesto el acento en que la maniobra "definitiva" se produjo de madrugada, ante lo que ha defendido este equipo "que lo da todo" y hace maniobras "especialmente arriesgadas" pero que no son lo "suficientemente visibles" para que la ciudadanía sea consciente de la importancia de su labor.

Sobre este equipo de maquinaria pesada, ha dicho que esa noche acordaron darle visibilidad con una serie de vídeos y les ha dado las gracias por su trabajo, y ha indicado que eran "invisibles" también en el plan de ordenación de recursos humanos del Plan Infoex, en el que no existen los maquinistas "en este momento", respecto a lo cual ha señalado que tras ver sobre el terreno su importancia se está negociando con ellos su incorporación.

También se ha reconocido la mejor labor informativa sobre incendios forestales en 2025 y 2026 a los servicios informativos de Antena 3 Televisión y el liderazgo informativo y la cobertura de dichos fuegos en los mismos años de la periodista Lorena García Díez, que ha recogido ambos galardones de manos de Ibarra.