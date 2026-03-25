García-Page afea a Cospedal, que se "cebó" en C-LM y cuyo director general fue "el número dos de Villarejo"

Archivo - El presidente autonómico, Emiliano García-Page, presenta la Plataforma de Empleo de Castilla-La Mancha. En el Palacio de Fuensalida, sede de la Presidencia regional. - PIEDAD LÓPEZ / JCCM - Archivo

TOLEDO 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha recordado que Andrés Gomez Gordo, "el número dos de Villarejo", al que le piden "además 15 años de prisión", era director general, "pared con pared" con la expresidenta María Dolores de Cospedal.

Sobre el proceso judicial en el que está implicado el entorno de su predecesora en el cargo en el Palacio de Fuensalida, García-Page ha dicho que "en lo personal, no le puedo desear nada mal a nadie, y ni siquiera a Cospedal". "En mi tierra se cebó, hizo muchísimo daño, durante cuatro años vivimos en un permanente Viernes de Dolores".

Así, ha manifestado que "muchos tienen la sensación en España de que hay cosas que no se han investigado como debieran y que no han aflorado judicialmente como debieran, tengan en cuenta que el número dos de Villarejo, al que le piden además 15 años de prisión, era director general, pared con pared con Cospedal".

El jefe del Ejecutivo regional ha recordado desde Barcelona que "Gómez Gordo era director general en la presidencia de Castilla-La Mancha, siendo la presidenta y secretaria general del PP María Dolores de Cospedal. Así que cualquier cosa es posible", ha rubricado.