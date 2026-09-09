García-Page anuncia que el centro de salud de Alovera estará en obras en 2027

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, inaugura en Alovera, la planta de biomasa de Mahou San Miguel. - JCCM

ALOVERA (GUADALAJARA), 9 (EUROPA PRESS)

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado este miércoles que el centro de salud de Alovera estará en obras en 2027.

Durante su intervención en la inauguración de la planta de biomasa de Mahou San Miguel en Alovera, García-Page ha asegurado que el proyecto "va muy bien" y ha señalado que "el 2027 estará en obras", en referencia a la actuación sanitaria proyectada para la localidad.

El presidente regional ha considerado que se trata de una reivindicación justificada, teniendo en cuenta la evolución y el crecimiento de esta zona de Guadalajara, situada en pleno Corredor del Henares, y ha trasladado a la alcaldesa de Alovera, Purificación Tortuero, presente en el acto, su compromiso de seguir adelante con el centro de salud.