García-Page, tras la denuncia del fiscal Stampa, urge a aclarar los "entuertos" generados "por gente incomprensible"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, asiste al homenaje que se brinda en el Ateneo de Madrid a José Enrique Serrano. - JCCM

TOLEDO 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, tras la la denuncia del fiscal Ignacio Stampa, ha urgido este martes a que se aclararen los "entuertos" generados "por gente incomprensible", algunos --enfatiza-- "desde un cutrerío increíble". "Un fiscal no es cualquier cosa, evidentemente. Lógicamente es preocupante", ha admitido.

El fiscal Ignacio Stampa aseguró en la denuncia que presentó ante la Fiscalía de la Comunidad de Madrid que en la reunión que mantuvo el 7 de mayo con la exmilitante del PSOE Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset le dieron a entender que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "había dado la orden de limpiar, sin límite", tras trascender la investigación a su esposa, Begoña Gómez.

García-Page ha hecho estas declaraciones antes de asistir al homenaje que se brinda en el Ateneo de Madrid a José Enrique Serrano.

El presidente de Castilla-La Mancha se ha detenido en la figura de Leire Díez, "una figura incomprensible" --ha recalcado-- para alguien que lleva tantos años en política y en el PSOE. "Una señora que encima aparece sonriendo. No sé de qué tiene que reírse en todos los sitios", ha afeado García-Page.

"La verdad es que no solo los votantes socialistas, sino todos los españoles necesitamos que se aclaren muchos de estos entuertos que han generado gente incomprensible, algunos desde un cutrerío increíble, porque realmente es que no nos merecemos, ni mucho menos las noticias que están dando todos los días". "Confío en que puedan explicarlo, pero la verdad es que es muy triste", ha apostillado.

CASO KOLDO

De otro lado, y sobre la citación del exgerente del PSOE Mariano Moreno en el Tribunal Supremo por los pagos en metálico a Ábalos y Koldo, García-Page ha señalado que él tiene la confianza en que "no nos encontremos con sorpresas".

Según ha incidido, si el PSOE ha cometido "algún error" ha sido confiar en gente que, más que apoyar al PSOE, se han apoyado en el PSOE. "Más que meter, han sacado; esa es mi impresión".

Para García-Page, "sería una enorme sorpresa descubrir que más allá de las cuentas que nos han contado en los comités federales, alguien ha hecho algo ilegal, porque sería abusar estrepitosamente y manchar a todo un partido político que no se lo merece".

En cuanto a declaraciones del presunto conseguidor de la trama Koldo y empresario, Víctor de Aldama, el presidente castellanomanchego ha comentado que "sobran muchas declaraciones en los medios de comunicación", ya que "todo lo que esté sometido a investigación judicial lo que tendrían que hacer es contarlo delante de un juez y no ir goteando la información o decir que la reservan por si acaso les pasa algo". "Eso literalmente es ocultación de pruebas, eso es no colaboración con la justicia".

También ha sido preguntado por el último juicio de la pieza principal del caso Gürtel. A este respecto, García-Page ha manifestado que "han tenido que pasar muchos años para que acepten la verdad". "Durante mucho tiempo se contaban patrañas de que todo era una fabulación, un invento, de que todo era una conspiración, de que eran bulos". "Hay palabras que se repiten periódicamente, pero a la postre es bueno que reconozcan el nivel de fechoría que han hecho. No es pequeño".

PRESUPUESTOS DEL ESTADO

Sobre los Presupuestos Generales del Estado, el presidente de Castilla-La Mancha ha reiterado que sería "muy deseable" que esta no sea la única legislatura en democracia y, probablemente también una excepción en cualquier régimen asimilable al nuestro en Europa y en Occidente, en el que en una sola legislatura no se aprueba un presupuesto. "Hay que intentar por todos los medios que se saque adelante un presupuesto porque no tiene fácil explicación".

"Que agoten todas las opciones y todas las posibilidades, pero evidentemente por el hecho de sacarlo tampoco se puede tragar con los chantajes permanentes del independentismo", ha abundado.

Sobre las relaciones con Junts, ha recalcado que para alguien al que desde el minuto uno "le ha resultado indeseable las relaciones con Junts", cuanto "más deteriorados" estén con Puigdemont, mejor, ha apostillado, "porque de ahí no puede venir nada bueno ni para España ni para el propio Partido Socialista".