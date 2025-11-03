García-Page tras la donación de la Fundación Amancio Ortega: "Hoy es un día de enorme gratitud como presidente"

TOLEDO 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Fundación Amancio Ortega han firmado este lunes un acuerdo de colaboración para financiar una decena de proyectos del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, centro nacional de referencia para el tratamiento de lesiones medulares complejas. "Hoy es un día de enorme gratitud como presidente", ha asegurado Emiliano García-Page.

El presidente de Castilla-La Mancha y la presidenta de la Fundación, Flora Pérez Marcote, han suscrito este convenio durante un acto que se ha celebrado en la sede de la Fundación en A Coruña.

"Castilla-La Mancha hoy recibe ni más ni menos que 11 millones de euros de Amancio Ortega, de su fundación, del principal grupo industrial textil de España en el mundo. 11 millones que van a ir dirigidos a Parapléjicos, nuestro buque insignia, un centro de gran referencia nacional e internacional", ha destacado García-Page.

Una parte además de ese fondo va a ir justamente para que cuente con un gran nuevo quirófano integrado de altísima tecnología, ha detallado el presidente regional en un vídeo enviado a los medios de comunicación.

"Creo que muestras de generosidad como estas son dignas de alabanza. Ya las hemos tenido en el pasado con la misma fundación, por eso estoy enormemente satisfecho", ha apostillado.

A través de este convenio, la Fundación Amancio Ortega aportará 11,24 millones de euros en diversos proyectos, que permitirán al Hospital Nacional de Parapléjicos liderar innovaciones y establecer estándares en tratamientos avanzados para impulsar el futuro de la medicina, la innovación científica y el bienestar de las personas con lesiones medulares.

Destacan entre los proyectos la adquisición de equipos de vanguardia para tratamiento y rehabilitación (sistemas robotizados), proyectos de alta formación para profesionales, nuevas unidades para investigación científica y el desarrollo de un programa de rehabilitación intensivo y personalizado para mejorar la función de la mano en pacientes tetrapléjicos mediante técnicas de estimulación cerebral, así como un quirófano integrado de alta tecnología.

La implementación de estos proyectos permitirá al Hospital mantenerse en la vanguardia de la atención a pacientes, impulsar el futuro de la medicina, la innovación científica y el bienestar de las personas con lesiones medulares.

HOSPITAL NACIONAL DE PARAPLÉJICOS

El Hospital Nacional de Parapléjicos (HNP) de Toledo es un centro de vanguardia en el ámbito de la atención integral a personas con lesiones medulares, reconocido a nivel nacional por su dedicación especializada y su enfoque innovador. En sus más de 50 años de trayectoria, el centro ha incorporado numerosos avances científicos y tecnológicos para adaptarse a las necesidades cambiantes de sus pacientes, hecho que ha llevado al Hospital a ser el principal referente en la atención a lesionados medulares complejos en España.

Durante su más de medio siglo de actividad, bajo el concepto de rehabilitación integral acuñado por Luwding Guttman, un equipo multidisciplinar en constante formación ha atendido a más de 35.000 personas con lesión medular, con el objetivo de ayudarles a vivir una nueva vida.

Entre los numerosos hitos del Hospital Nacional de Parapléjicos destaca la instalación de los primeros marcapasos diafragmáticos y la realización de las primeras operaciones de la mano tetrapléjica, la creación de la Unidad de Sexualidad y Reproducción Asistida o la puesta en marcha de avanzadas tecnologías para la rehabilitación, como el sistema robótico Lokomat, los exoesqueletos o el uso de la realidad virtual, además de la Unidad de Salud Mental.

FUNDACIÓN AMANCIO ORTEGA

La Fundación Amancio Ortega desarrolla proyectos en los ámbitos de la educación y el bienestar social, a través de la colaboración con instituciones públicas y entidades consolidadas en la atención a personas y colectivos vulnerables. En los últimos años, ha puesto en marcha, entre otras acciones, la creación del Centro de Rehabilitación Neurológica con la Fundación NIPACE en Guadalajara.