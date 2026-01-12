García-Page recuerda a quienes le "critican" que el PSOE rechazó en Sevilla la ordinalidad porque es un "privilegio"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, inaugura la ampliación y reforma del Colegio público de Educación Infantil y Primaria ‘Valdemembra’. - JCCM

CUENCA, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha recordado este lunes a quienes estos días le "están criticando mucho" --incluso dentro de sus filas-- por oponerse al nuevo modelo de financiación autonómica, que el PSOE rechazó en el Congreso de Sevilla la ordinalidad porque se considera un "privilegio".

Desde la localidad conquense de Quintanar del Rey, el presidente castellanomanchego ha advertido de que algunos compañeros que hoy le están criticando, "hace unos años" decían lo mismo que él. "En el último Congreso del PSOE en Sevilla la propia ponencia rechazó dos enmiendas a favor de la ordinalidad en España", ha incidido.

En ese momento, ha recordado, ERC --"esos que se reúnen a hurtadillas mucho antes que los presidentes elegidos en las autonomías con el Gobierno y con el presidente"-- salieron "protestando" porque decían que el Congreso del PSOE "había tumbado la ordinalidad".

"Quiero que sepa todo el mundo que si se si se está defendiendo la ordinalidad, se está haciendo en contra de lo aprobado en las resoluciones del Congreso del PSOE", ha sentenciado García-Page, quien ha defendido que "más allá de las cuentas o los cuentos que nos quieran plantear", ha dicho, "nosotros lo que necesitamos es un sistema que, como mínimo, sea transparente".

Ha afeado la comparecencia de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, del pasado viernes, una comparecencia que al presidente de Castilla-La Mancha le sonaba a "aquello del finiquito en diferido" de la exdirigente del PP María Dolores de Cospedal. "Todo el mundo sabía lo que quería decir, pero no podía explicarlo", ha ironizado.

"Que no nos engañen, que ya somos veteranos, que ya llevamos mucho tiempo en esto, no, que no cuela", ha declarado el jefe del Ejecutivo regional, quien ha afirmado que, "aunque se ponga más cantidad en el menú del día que nos ofrecen a la mayoría, se está estableciendo un menú a la carta para algunos", un modelo que ya de entrada es "injusto", ha sentenciado.

En esta línea, ha apuntado que mientras "un modelo establezca privilegios para unos, no puede terminar de ser bueno para el conjunto". Además, ha enfatizado que "sólo faltaría" que después de 11 años de retraso, no se pusiera más dinero. "Eso es lo normal y lo justo", pero "eso se encubre la trampa que significa amparar un privilegio como la ordinalidad". "No vamos a caer en esa trampa".