García-Page ve posible renovar este año el contrato-programa de la UCLM, que irá "a más" en formación e investigación

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, asiste al acto de entrega de los premios correspondientes a la XV convocatoria de los Reconocimientos del Consejo Social de la UCLM que se celebra en Albacete. - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM

ALBACETE 11 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ve posible renovar este año el contrato-programa de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), que, según ha avanzado, irá "a más" en formación e investigación.

Unas palabras que el jefe del Ejecutivo regional ha pronunciado durante su intervención en el acto de entrega de los premios correspondientes a la XV convocatoria de los Reconocimientos del Consejo Social de la UCLM que se celebra en el Paraninfo de la UCLM del campus de Albacete.

"Este año, creo que podremos alcanzar un acuerdo para renovar el contrato-programa que al final es el 90 por ciento de la financiación de la propia universidad", ha afirmado el presidente castellanomanchego en presencia del rector, Julián Garde, y el presidente del Consejo Social de la UCLM, José María Barreda.

García-Page quiere que todo el mundo se sienta partícipe del "nuevo hito" que tiene que significar el nuevo contrato-programa, por lo que ha aprovechado para invitar a todas las instituciones de Castilla-La Mancha a colaborar en la redacción de este nuevo documento.

Además, ha dicho que es un "momento ideal" para pensar qué titulaciones nuevas se necesitan o si, por el contrario, más que nuevas titulaciones, que puede ser el caso, conviene ampliar capacidad, porque "hay demanda en algunas".

En todo caso, ha avanzado García-Page, el nuevo contrato-programa con la Universidad "va a ir a más", tanto en la formación como también tiene que serlo en la investigación. "Que en España podamos conseguir de que el talento no dependa del bolsillo de ningún padre, de ninguna madre, es verdaderamente primordial", ha subrayado.