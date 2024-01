García Torijano saca pecho de políticas sociales en C-LM frente a PP y Vox que las critican y ven mala gestión

TOLEDO, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha "sacado pecho" de las políticas sociales que se desarrollan en Castilla-La Mancha frente al PP y a Vox, que han criticado la actuación del Ejecutivo castellanomanchego en esta materia y han acusado a la Junta de llevar a cabo una "mala gestión" al respecto.

Así se ha pronunciado García Torijano en las Cortes de Castilla-La Mancha durante el debate general relativo a la política general seguida por la Junta en relación al programa 313-A de la Consejería de Bienestar Social.

Un debate en el que la consejera ha lamentado que se haya hablado de otras cosas menos de este programa. "Me he sentido como en Fitur, hemos viajado por países y temáticas muy distintas fuera de mi propia Consejería e incluso algunos argumentos fuera de la realidad", ha dicho, para confesar que no le ha quedado claro de que se está hablando.

Es en este punto en el que la consejera ha defendido que el 313-A es un "programa amplio" que contiene los principios de igualdad que la Comunidad Autónoma ha mantenido con un presupuesto creciente, destacando el "paso importante" que se ha dado en Castilla-La Mancha en los últimos ocho años frente a la herencia recibida, que ha calificado como "devastadora".

"El trabajo que se ha tenido que hacer en ocho años es el triple que se tenía que haber hecho si no se hubiese recortado tanto como se recortó en esa época en servicios sociales", ha afirmado, para indicar que el presupuesto ha pasado de 60,3 millones de euros para las políticas sociales de bienestar social a 98 millones en la actualidad.

"Podíamos haber hablado de la ayuda a domicilio, podíamos haber hablado de las ayudas de inclusión social, de los programas innovadores y de tantas y tantas cosas que nos sitúan como un referente a nivel nacional", ha lamentado la consejera, quien ha agregado que Gobierno y oposición podrían haber trabajado en conjunto para "sacar pecho" de una Comunidad Autónoma que es "un ejemplo a seguir".

PARA VOX LOS DATOS NO SON BUENOS

De su lado, el diputado de Vox Luis Juan Blázquez ha lamentado que los datos, como la tasa de pobreza, exclusión social o de la dependencia no son buenos en la Comunidad Autónoma pese a que el PSOE dirá que las "cosas van bien" y que la culpa de "su mala gestión" es del Gobierno central.

Lo que subyace bajo todo esto, según Blázquez, es que la autonomías "no funcionan" al llevar a cabo gastos en consejerías "innecesarias", en promociones y campañas en posavasos y servilletas, en excursiones de "dudosa utilidad", en coches oficiales o en planificación de nuevos edificios mientras casi el 32 por ciento de la población de Castilla-La Mancha está en riesgo de pobreza o exclusión social, según EAPN.

Es por ello por lo que ha solicitado que los impuestos regionales vayan a mejorar las condiciones de vida de los castellanonamcnegos. "El gasto de las políticas sociales no deber ir a aumentar diputados, edificaciones o servicios que no llegan a nada, sino que deben ir a los más necesitados".

"Debemos acabar también con la arbitrariedad con la que las élites han utilizado las herramientas del estado social, anteponiendo ideologías sectarias como la de género o la de la religión climática a las necesidades reales de los españoles. Debemos asistir a todos los habitantes y en concreto a todos los castellanomanchegos en situación de necesidad", ha manifestado.

En su resolución, que ha sido rechazada, Vox pedía garantizar a mayores y dependientes el cuidado que merecen, reforzar las partidas a la dependencia, aumentar la inversión del Gobierno regional en las familias o proveer de equipamientos, infraestructuras de transporte y servicios de salud o cultura necesarios para paliar las desigualdades territoriales.

ÚLTIMOS EN COBERTURAS DE RENTAS MÍNIMAS

Por su parte, el diputado del PP José Antonio Martín-Buro ha aludido al último informe sobre rentas mínimas de inserción tras la implantación en 2020 del Ingreso Mínimo Vital, para indicar que Castilla-La Mancha vuelve a ser la última en coberturas de rentas mínimas de inserción con un 0,6 por ciento.

"Este es el proceso de armonización con el Ingreso Mínimo Vital al que tanto alude la Consejería de Bienestar Social y el PSOE para justificar la vergüenza de seguir siendo los últimos en la atención de los más vulnerables", ha dicho, para aludir también al informe de EAPN que habla de que el 32% de los castellanomanchegos están en riesgo de pobreza y exclusión social.

A lo que ha añadido que el 36,4 por ciento de las personas que viven e las zonas rurales de Castilla-La Mancha están en pobreza y en exclusión social o que el 39 por ciento de los menores 18 años está en riesgo de pobreza y exclusión social y el 35,5 de las personas que tienen un hogar y tienen menores están en riesgo de pobreza y exclusión social. "Más de una de cada tres personas que nos vamos a encontrar en la calle están en pobreza o exclusión social", ha lamentado.

La resolución del PP también ha sido rechazada y rechazaba cualquier proyecto que trate de romper la igualdad o de reconocer privilegios a ciudadanos o territorios, al tiempo que proponía un modelo de financiación autonómica que garantice los principios de igualdad y solidaridad o un marco de financiación de ayuntamientos y diputaciones basado en la suficiencia, la solidaridad y la equidad.

DEFENDER EL ESTADO DEL BIENESTAR

El diputado del PSOE Pablo Camacho ha indicado que el Gobierno socialista de Castilla-La Mancha tiene "muy claro" que uno de sus objetivos esta legislatura es

defender un estado del bienestar que haga a los ciudadanos castellanomanchegos "más iguales y más libres".

Es por ello que ha afirmado que el Ejecutivo regional destinará cada día de 2024 un total de 20 millones de euros para blindar y para consolidar el estado del bienestar en la región, para lamentar que Vox y PP "hayan hecho un popurrí" en sus intervenciones y no hayan aludido al programa 313A que centraba este debate y por medio del que se financian programas y servicios "esenciales" para que las de la región vivan con más autonomía.

"Todos estos servicios tienen un mismo denominador común, más presupuesto con el Gobierno del presidente Page y menos presupuesto con el gobierno del PP. Y es que por mucho que traten de hacerse un autolavado de imagen, la historia siempre nos recordará que ustedes, cuando han tenido la oportunidad de gobernar, lo que hicieron en materia de servicios sociales fue recortar el gasto social con un descenso del 27 por ciento", ha manifestado.

Ha aludido el diputado del PSOE al Índice Anual de Desarrollo de los Servicios Sociales en España para afirmar que pone en valor el esfuerzo inversor del Gobierno regional en cuanto a las políticas sociales. "En vez de enfadarse, alégrense de vivir en una comunidad que gestiona bien los servicios sociales", ha concluido.

La resolución de los socialistas ha sido aprobada y en ella reconocen el esfuerzo inversor de la Junta en relación con el Programa 313-A, le piden que continúe extendiendo todos los servicios y recursos sociales por toda la geografía regional, que continúe en la estrategia de generación de empleo vinculado al bienestar social y favoreciendo la estabilidad financiera, tanto de entidades locales como del Tercer Sector Social.