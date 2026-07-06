Garde y Escrivá sellan nuevo programa universitario de educación financiera que comenzará en Albacete el próximo curso

El rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, José Julián Garde, y el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá. - UCLM

TOLEDO 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, José Julián Garde, y el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, se han reunido este lunes para impulsar la puesta en marcha del nuevo programa universitario de educación financiera, en el marco del acto de la firma oficial del convenio ya suscrito entre ambas instituciones.

El rector ha estado acompañado por la vicerrectora de Innovación, Coordinación y Desarrollo Institucional de la UCLM, Ángela González Moreno, y por la decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Albacete, Ángela Triguero.

Durante el encuentro, celebrado en la sede de Cibeles del Banco de España, el gobernador y el rector han repasado los avances realizados hasta el momento en el desarrollo de esta iniciativa, como la reciente jornada de formación para el profesorado, y los próximos pasos previstos para impartir los cursos de educación financiera que comenzarán durante el curso académico 2026-2027 en el campus de Albacete, ha informado la UCLM en nota de prensa.

El programa se articula a través del convenio entre ambas instituciones, con una duración inicial de cuatro años, prorrogable por otros cuatro, que establece el marco de colaboración para el diseño, impartición y evaluación de esta oferta formativa.

El programa piloto se desarrollará en la Facultad de Educación de Albacete, donde se espera alcanzar inicialmente a entre 500 y 700 estudiantes. Técnicos del Banco de España ya han formado a docentes de la UCLM, principalmente de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Albacete, que impartirán el próximo curso contenidos que buscan reforzar las competencias financieras de los estudiantes, facilitando la adopción de decisiones mejor informadas y una adecuada planificación económica y financiera a lo largo de la vida.

Durante el primer cuatrimestre del próximo curso académico 2026/2027 se impartirá el curso 'Finanzas para la vida' para alumnos de la Facultad de Educación y en el segundo cuatrimestre está previsto ampliar la oferta con el programa 'Finanzas para lo que viene', extendiendo la convocatoria a estudiantes de otras titulaciones. El proyecto marca el inicio de la nueva etapa de la estrategia de educación financiera del Banco de España, centrada en los jóvenes, y busca convertirse en un modelo para extender esta iniciativa a otras universidades, desde esta primera experiencia con la Universidad de Castilla-La Mancha.