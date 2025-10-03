Garriga (Vox) sobre modificar la Constitución para blindar el aborto: "Pedro Sánchez es el mayor enemigo de las mujeres"

TOLEDO 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha asegurado este viernes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es "el mayor enemigo de las mujeres" al ser preguntado por la propuesta del Gobierno de incluir el derecho al aborto en la Constitución española para "consagrar la libertad y la autonomía de las mujeres".

"Perdón que me ría, pero claro, Pedro Sánchez es el mayor enemigo de las mujeres. El Partido Socialista no puede hablar ni de libertad ni de derechos de la mujer. Pedro Sánchez es el presidente de Gobierno que ha logrado disparar en un 275 por ciento las violaciones a las mujeres", ha afeado Garriga.

Desde Talavera de la Reina, el secretario general de Vox ha apuntado que "Pedro Sánchez ostenta el gobierno de la nación que ha disparado el número de ablaciones genitales femeninas en España y el número de matrimonios forzosos en España".

"El Partido Socialista es el responsable de haber desprotegido a mujeres de sus maltratadores porque han sido incapaces de garantizar su protección con el sistema de pulseras. Luego, Pedro Sánchez debería dejar de jugar con la Constitución y con falsos derechos para intentar tapar la corrupción que rodea a su entorno familiar, a su partido y a su persona", ha apostillado el dirigente de Vox.

A partir de ahí, ha dicho, "nosotros vamos a seguir defendiendo a los españoles y hablando de sus verdaderas preocupaciones y no contribuyendo a lo que quiere el presidente del Gobierno, que es que no hablemos de cómo hoy a los españoles les cuesta más llegar a final de mes, cómo hoy los españoles son más inseguros y cómo hoy las mujeres están más desprotegidas que cuando Sánchez llegó a Moncloa".

ALMEIDA Y EL ABORTO

Sobre el hecho de que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, haya insistido en que el Ayuntamiento no obligará a las mujeres a recibir información sobre el aborto, Garriga ha dicho que él no es "comentarista político" y no se dedica comentar "las opiniones de los demás".

"Si usted me pregunta por las incoherencias o por los cambios de opinión del Partido Popular, estamos acostumbrados. Sabemos que en campaña electoral dicen una cosa y luego cuando gobiernan dicen otra", ha proseguido.

A Vox, ha añadido, no le sorprende nada que el PP diga hoy una cosa, mañana diga la contraria, insistiendo en que "lo importante y lo urgente" es dar respuestas y certezas a los españoles que "hoy están absolutamente desesperados, abandonados por un gobierno que lo único que hace es importar criminales extranjeros y no plantear ni siquiera su política presupuestaria contrariando la legalidad vigente, que es traer presupuestos al Congreso de los Diputados".