Vox traza en Talavera la estrategia para impulsar un plan de apoyo a familia: "Queremos impulsar la natalidad nacional"

TOLEDO 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Vox celebra este viernes en Talavera de la Reina (Toledo) una jornada de trabajo en la que la formación de Santiago Abascal va a trazar la estrategia para impulsar un plan integral de apoyo a la familia para acabar con el drama demográfico. Una cita en la que van a participar responsables de Vox en diferentes municipios que tienen responsabilidad de gobierno.

"Nosotros no queremos revertir la pirámide poblacional importando millones de inmigrantes, nosotros queremos impulsar la natalidad nacional y ese es nuestro compromiso y en eso vamos a trabajar", ha enfatizado el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, en declaraciones a los medios, acompañado también de la portavoz nacional de Familia y Asuntos Locales, Ainhoa García Flórez, y del portavoz municipal y regional de Vox, David Moreno.

Un plan que, según Garriga, llega en un momento en el que "afrontamos un reto y una emergencia demográfica". Un problema que, según ha criticado, ningún partido político está decidido a afrontar y que solo Vox está denunciando y tiene soluciones para abordarlo.

"Un problema que es fruto de políticas del Partido Popular y del Partido Socialista durante más de 45 años, que no han protegido ni han defendido a la familia como el pilar fundamental de la sociedad", ha afeado el secretario general de Vox.

Unas políticas que, según ha afirmado, lo único que han hecho ha sido "condenar" a una "generación" entera a no poder acceder a una vivienda, a que las familias tengan más dificultad que hace años en poder llegar a final de mes, y que "hoy los jóvenes no tengan esperanza en su futuro".

Por eso, ha dicho, desde Vox van a trabajar conjuntamente con el Grupo de Respuesta Nacional de Familia, que lidera Ainhoa García Flórez, para trasladar "un mensaje muy claro al conjunto de españoles": "Estamos ya recortando en gasto superfluo en las administraciones municipales y en todas en las que tenemos capacidad de gobierno para destinar el dinero a reforzar el sistema del bienestar, de la sanidad, de la educación y de la seguridad".