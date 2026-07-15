Gastronomía, observación astronómica y teatro se entrelazan en Cuenca como preludio al eclipse del 12 de agosto

Eclipse en Cuenca - EUROPA PRESS

CUENCA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Gastronomía, observación astronómica y teatro se entrelazan en este mes de julio en la ciudad de Cuenca como preludio para recibir al eclipse total de sol que se producirá el próximo 12 de agosto.

Degustaciones en cuatro restaurantes de la ciudad --Raff San Pedro, Sabvia, Mangana y Casa Manzar-- combinadas con una visita guiada, observaciones astronómicas desde el mirador de José Luis Coll o representaciones teatrales con participación del público son algunas de las múltiples actividades que conquenses y turistas podrán disfrutar de manera previa a este acontecimiento histórico.

Miguel Escutia, chef de los restaurantes Raff y Casa Manzar, ha señalado, en declaraciones a Europa Press, que la ruta gastronómica es una propuesta diferente para conocer la ciudad y comer en ella. Turistas o conquenses pueden elegir esta opción, yendo "a tres sitios, comer tres tapas y beberse cuatro o cinco vinos".

Hay conquenses que llevan tiempo sin ver estos enclaves y esta propuesta les anima, y la gente que viene de fuera se está mostrando "encantada" con la misma. Es por ello que Escutia invita a que la iniciativa perdure en el tiempo y ha invitado a que se sume algún restaurante más, conformando una "ruta donde comas 100%", con siete u ocho restaurantes.

Todos los viernes de julio, turistas y conquenses podrán disfrutar de visitas guiadas, a cargo de la empresa Juglares de la Historia, que arrancan en el barrio de San Miguel, siguen por la Hoz del Júcar y la Hoz del Huécar, con una cata de chorizos, quesos, vinos, "todos de la tierra". A partir de las 23.00 horas, le seguirá una observación astronómica en el Mirador de José Luis Coll.

Christian, el juglar de Cuenca, ha deseado que esta actividad se pueda ampliar hasta la semana anterior del eclipse. Es "una manera de conocer Cuenca a todos los niveles" y ha animado a verlo desde "el Cerro de las Antenas, el Cerro del Socorro o el mirador Camilo José Cela".

VIVIRLO CON TODOS LOS SENTIDOS

José María Sánchez, astrónomo del Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha, ha apremiado a sentir el eclipse no solo con la vista sino con el "resto de sentidos", sin olvidar que hay que protegerse los ojos --con gafas homologadas--, la piel y cuidar la hidratación.

"Acabas inyectado por una emoción que nos transmitimos entre todos y es una cosa que no vas a olvidar. Eso se queda marcado en la retina", ha afirmado.

Entre las curiosidades de este acontecimiento, este astrónomo ha indicado que la temperatura puede caer hasta diez grados una vez alcance su punto total, lo que llevará a que, por ejemplo, los animales actúen como si se produjera un atardecer real.

La última vez que en Cuenca ciudad se vio un eclipse fue en 1842, ha puntualizado este astrónomo.

"Van a pasar decenas y decenas de años para que se vuelva a haber un eclipse en Cuenca ciudad. Sí que va a haber un eclipse en la península el año que viene --que tocará otras ciudades-- y un eclipse anular en febrero de 2028 que nuevamente tocará Castilla-La Mancha, casi todas las provincias, y todas las capitales de provincia, excepto la capital Guadalajara", ha relatado.

Una suerte, que en tres años, tres eclipses van a tocar Castilla-La Mancha y la Península, un acontecimiento que ha tildado de "espectacular".

EL ECLIPSE SERÁ LA GUINDA

Por su lado, la concejal de Turismo, Marta Tirado, ha destacado que las actividades potencian el patrimonio de la ciudad, la naturaleza y la gastronomía. "El eclipse es la guinda", ha destacado.

Dado el éxito cosechado, las propuestas "se podrían mantener en el tiempo", y representan "una forma de atracción de los turistas para que vivan experiencias diferentes en una Ciudad Patrimonio de la Humanidad que tiene patrimonio, cultura y gastronomía".

Estas actividades han logrado una gran aceptación por parte de muchos conquenses, que ven su ciudad "desde otro punto de vista", recibiendo información "que no sabían" del lugar en el que viven.

En este punto, la edil ha agradecido la colaboración entre administraciones que han trabajado de la mano: Ayuntamiento, Diputación, Junta de Comunidades y Gobierno nacional.

La seguridad es un punto clave para este acontecimiento, mediante un plan coordinado del Consistorio con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de Protección Civil y del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam).

LA PROGRAMACIÓN MÁS COMPLETA DE ESPAÑA

Por su parte, el secretario provincial de la Agrupación de Hostelería, Diego López, ha indicado que se trata de la programación más completa que hay en toda España para celebrar el eclipse, con 123 eventos durante dos meses.

"Hemos intentado utilizarlo de promoción turística para generar cosas que se queden para el futuro, pensando en el turista, en el conquense y también en los conquenses que viven fuera", ha mencionado.

Se calcula, según López, que van a pasar unas 30.000 personas por todos los eventos, entre conciertos, festivales, rutas, piraguas, en lo que se ha conformado como "un proyecto de mucha envergadura".

La provincia también es nexo de unión con la ciudad, y las actividades van a llegar a más de 60 municipios. "Al final esto es una semilla que se deja, igual que en otras ocasiones lo hemos hecho y que hemos ido cogiendo frutos durante muchos años".

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES

Este viernes, 17 de julio, hay prevista una visita guiada y observación astronómica con productos de Cuenca a las 21.00 horas, en el mirador José Luis Coll.

Además, este sábado 18 de julio de 12.00 a 12.30 horas, se podrá participar en el escape room portátil y familiar 'La Profecía del eclipse', en el que los participantes deberán ayudar a recuperar las ruinas perdidas de la tribu Unempa y proteger la Piedra de la Luz antes de la llegada del gran eclipse.

El viernes 24 de julio, se podrá realizar la visita teatralizada 'Ecos de Cuenca', en la que el público se incorpora como agente de una singular empresa que viaja al pasado para resolver casos que quedaron abiertos en los archivos de la Inquisición de Cuenca, aprovechando la proximidad de un gran eclipse.

Ya el domingo, 26 de julio, de 11.00 a 14.30 horas, la actividad 'Cuenca Ruta Historia y Gastronomía' realizará un recorrido en parte del Casco Antiguo de Cuenca, y un guía les explicará cuestiones relacionadas con la historia con visitas a cuatro restaurantes donde se degustará una tapa y un vino de Cuenca: Raff San Pedro, Sabvia, Mangana y Casa Manzar.

En Casa Manzar se hará un recorrido por las cinco plantas de la antigua casa de José Luis Perales, acabando en la terraza, en la bodega o en alguna otra estancia, dependiendo de la climatología. Al finalizar se degustará el resolí y el alajú. El punto de encuentro será el Pilón de la Plaza Mayor.

Otras de las actividades por toda la provincia son el Planetario Móvil y la Maleta Astronómica, con un sistema portátil de proyección astronómica que permite llevar la experiencia de un planetario fijo a diferentes lugares y con una maleta astronómica con 21 juegos, unos manipulativos y otros digitales adecuados desde la etapa de infantil a secundaria. Llega a Vega del Codorno, Villaconejos de Trabaque, Cañaveruelas, Reíllo, Jábaga, Castejón, Cardenete, Víllora, Santa Cruz de Moya, La Melgosa, Poyatos, Buenache de la Sierra, Aliaguilla, Palomera y Cañada del Hoyo.