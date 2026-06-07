GDR Alto Guadiana Mancha refuerza su identidad comarcal impulsando el patrimonio, las tradiciones y recursos naturales

El alcalde de Carrizosa y presidente del Grupo de Desarrollo Rural Alto Guadiana Mancha, Pedro Antonio Palomo. - EUROPA PRESS

RUIDERA (CIUDAD REAL), 7 (EUROPA PRESS)

El Grupo de Desarrollo Rural Alto Guadiana Mancha, compuesto por una quincena de ayuntamientos de la provincia de Ciudad Real, aboga por potenciar tradiciones como la trashumancia o el patrimonio de la zona como los molinos de viento o de agua, las quinterías o los antiguos chozos camineros, así como visibilizar sus recursos naturales como medio para fomentar la creación de empleo y el turismo.

Su presidente, Pedro Antonio Palomo, en una entrevista a Europa Press, también alcalde de Carrizosa, ha explicado que el trabajo de su grupo se centra en armar la identidad comarcal mediante formación, talleres, visitas guiadas interpretadas y participación en proyectos para fomentar el ecoturismo, la recuperación de las cañadas y el fomento del deporte.

Entre sus principales funciones destacan apoyar a empresas y microempresas, promover la incorporación de la mujer y los jóvenes al mercado laboral, mejorar la accesibilidad de personas con discapacidad, proteger el medio ambiente o difundir el patrimonio artístico, cultural y etnográfico.

Concretamente, ha destacado su papel en el proyecto 'Patrimonio Vivo de la Trashumancia. La vereda que nos une', que recorre aproximadamente 400 kilómetros de caminos, por las provincias de Guadalajara, Cuenca y Ciudad Real, conectando paisajes y comarcas de gran valor natural, patrimonial y cultural, a través de vías pecuarias, cordeles, veredas y cañadas reales.

RIQUEZA NATURAL

Desde las Lagunas de Ruidera, un espacio que forma parte de la Reserva de la Biosfera de la Mancha Húmeda, el presidente de este GDR ha señalado que, junto a las Tablas de Daimiel, "forman parte de la riqueza que tiene el territorio", algo que se debe aprovechar y "sacar el mayor partido".

En este sentido, destacan acciones formativas que se enfocan a colegios e institutos, aprovechando el entorno y fomentando "que los chavales conozcan lo que tenemos en la comarca".

Además, después de la huella que ha dejado la actividad agrícola, ganadera, artesanal y comercial, el patrimonio natural de la zona pone en valor trabajos como "los jornaleros del campo, gañanes, pastores, alfareros y esparteros".

Afectados por la despoblación, una realidad que "sigue desangrando a todos los municipios pequeños", ha abogado por "utilizar estos recursos" naturales, que son "joyas", para "fomentar la creación de empleo, la dinamización de todas las empresas y de todos los colectivos".

FONDOS EUROPEOS

Respecto a la relevancia de los fondos europeos, los ha calificado de "imprescindibles", ya que el Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (Feader) financia el 80 por ciento del gasto público de las ayudas gestionadas por los GDR.

"Son imprescindibles y muy necesarios, sobre todo para desarrollarlos en unas comarca como esta", ha señalado Pedro Antonio Palomo.

Este Grupo de Desarrollo Rural está integrado por los ayuntamientos de Alhambra, Arenas de San Juan, Argamasilla de Alba, Carrizosa, Daimiel, La Solana, Las Labores, Llanos del Caudillo, Manzanares, Membrilla, Puerto Lápice, Ruidera, San Carlos del Valle, Villarrubia de los Ojos y Villarta de San Juan, así como por personas jurídicas públicas o privadas (asociaciones, empresas o cooperativas).