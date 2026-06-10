Generaciones Fotovoltaicas de La Mancha recibe 2,7 millones de euros para impulsar hidrógeno verde sin agua externa

Archivo - Paneles solares de Generaciones Fotovoltaicas de La Mancha. - EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La empresa de Villacañas (Toledo) Generaciones Fotovoltaicas de La Mancha (GFM) ha obtenido el respaldo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por los fondos NextGenerationEU, con más de 2,7 millones de euros para su proyecto 'Nuevo Electrolizador Autónomo Basado en Agua Atmosférica' (Nebaw).

El proyecto se basa en la producción de hidrógeno verde sin aporte de agua externa con el objetivo de afianzarlo como vector energético para el futuro próximo, según ha informado GFM por nota de prensa.

El proyecto ha sido seleccionado dentro de la Segunda Convocatoria del Programa de Incentivos a la Cadena de Valor Innovadora y de Conocimiento del Hidrógeno Renovable del IDAE.

Para desarrollarlo GFM ha contado con un consorcio de seis entidades españolas, Arizaga Bastarrica y Cía, S.A., especialista en diseño y fabricación de maquinaria para la manipulación de fluidos; Genaq Technologies, S.L., líder en generadores atmosféricos de agua; Advanced Thermal Services, S.L., experta en nuevos materiales y catalizadores de última generación; Novation IT Systems, S.L., responsable del diseño de sistemas de control y monitorización digital inteligente, y la Universidad de Castilla-La Mancha.

El proyecto Nebaw plantea un modelo de desarrollo totalmente autónomo de generación y almacenamiento de hidrógeno. Para ello se dispone de un sistema diseñado para la generación de hidrogeno de forma continuada a través de energía fotovoltaica, aún con cambios de radiación y en caso de que sea necesario, capacidad de realizar paro ordenado del sistema para evitar fallos o fugas por diferencia de presión.

Para ello se dispone de un sistema de tres inversores trifásicos de 15kW cada uno, los cuales además tienen asociado un almacenamiento energético de 15 módulos de 9.12kWh de energía útil para cada uno de ellos.

Con este dimensionamiento, se tiene un sistema de generación y almacenamiento con una potencia total máxima de salida de 45kW y un almacenamiento disponible de 136.8kWh para poder dar energía a los diferentes consumos que ponen la solución desarrollada en el proyecto.

El proyecto se desarrolla dentro del Programa de Incentivos 4, centrado en retos de investigación básica-fundamental, pilotos innovadores y formación en tecnologías habilitadoras clave dentro de la cadena de valor del hidrógeno renovable.

Este programa se enmarca en la Componente 9 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) del Gobierno de España y se financia con fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea (NextGenerationEU), a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).