General de Ayala ve "una temeridad" que OTAN sea única defensa de UE porque está en manos de "poderes que no controla"

TOLEDO, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El exjefe de Estado Mayor del Cuerpo de Ejército Europeo, el general José Enrique de Ayala, ha considerado "una temeridad" que la Unión Europea tenga como alternativa "única y exclusiva" en materia de defensa a la OTAN, ya que en ella Estados Unidos tiene un papel "hegemónico" y, por lo tanto, "está dejando su defensa en manos de instituciones y poderes que no ha elegido y que no controla".

El general De Ayala ha hecho esta reflexión este miércoles en Toledo durante su intervención en la mesa 'La UE se quiere defender II', dentro del XXXIV Seminario Internacional de Seguridad y Defensa organizado por la Asociación de Periodistas Europeos, en la que ha compartido intervención con la embajadora representante de España en el Comité Político y de Seguridad del Consejo de la Unión Europea, María Elena Gómez.

De Ayala ha explicado que el vínculo de la UE con la Alianza Atlántica "debe ser mantenido, pero no en las condiciones actuales", ya que dentro de ella está Estados Unidos en un papel preponderante y después hay "29 países que tienen muy pocas posibilidades de hacer valer sus deseos o necesidades".

"Es prácticamente imposible tomar ninguna decisión que no haya sido tomada previamente en Washington. Es una situación que no es buena para la UE y que no puede durar eternamente", ha insistido.

Para el general, el interés de Estados Unidos está "en la pugna con China" y ese interés podría forzar a la Unión Europea a verse en "un mundo bipolar que no le interesa en absoluto".

"La OTAN es una alianza totalmente desequilibrada", ha proseguido, comentando datos como que, en lo que respecta a gasto militar, en el año 2021 Estados Unidos gastó más del doble que los otros 29 países de la OTAN juntos y más de 12 veces que el segundo en inversión, Reino Unido.

En su opinión, esta estructura "garantiza la seguridad" de la Unión Europea pero a su vez condiciona su libertad para ejercer un papel global "de acuerdo con su peso económico y político". En este punto, ha recordado unas palabras de Josep Borrel cuando dijo que "si la UE no podía convertirse en un poder global, se convertiría en un campo de juego de los demás poderes".

Por todo ello, ha apuntado que a la UE le interesa convertirse "en un poder global autónomo" que tenga la capacidad de actuar "de una manera autónoma e independiente" sin perjuicio de mantener una relación con Estados Unidos "que sea favorable para ambos y no comporte una subordinación de una parte a la otra".

En este punto, ha querido aclarar que la autonomía estratégica no significa una autonomía en el campo militar sino que es "muy amplia" y abarca los campos tecnológico, industrial o de la sanidad y "por supuesto" la realización de una base industrial y tecnológica de defensa, un requisito "esencial".

"En el momento actual las cosas han cambiado mucho y, aunque es necesario respetar la relación transatlántica, la UE necesita alcanzar esa autonomía estratégica que lleva escrita desde 2016", ha opinado.

Sobre esto, ha recordado que se han puesto en marcha iniciativas que están ampliando las capacidades militares de la Unión, condiciones "indispensables", pero ha advertido que solo con las capacidades militares "no es suficiente si no se da el paso político" de intentar crear una defensa de la UE que tenga suficiente autonomía. "Se han hecho muchas cosas pero no las fundamentales", ha apostillado.

"LA DEFENSA DE LA UE ESTÁ ASEGURADA"

Sin embargo, ha considerado que la defensa de la UE en estos momentos "está asegurada" por la pertenencia a la OTAN de 21 de los 27 países que componen la Unión, además de que, de los restantes, "los dos más grandes", como son Suecia y Finlandia, "se van a unir probablemente".

Además, ha puesto en duda que Rusia tenga intención ni "ningún interés" en atacar a ningún país perteneciente a la UE o la OTAN "y menos después de Ucrania". "Si no se pueden comer a Ucrania dudo que quieran comerse un bocado tan grande".

"NUNCA HA HABIDO UN PASO ATRÁS"

Por su parte, la embajadora representante de España en el Comité Político y de Seguridad del Consejo de la Unión Europea, María Elena Gómez, ha defendido que la defensa común "es el objetivo" de la UE y ha matizado que los pasos dados hasta ahora, "pequeños o no, siempre son hacia delante, nunca ha habido un paso atrás".

María Elena Gómez ha considerado que la OTAN ha sido "un facilitador esencial" para crear esta defensa a nivel de la Unión Europea porque "los países pueden operar conjuntamente porque pertenecen a la Alianza anteriormente".

De hecho, ha proseguido, para muchos de los países que se han acabado integrando en la UE, formar parte de la OTAN ha sido el paso previo a su anexión a la Unión.

Sin embargo, ha puesto de manifiesto que la UE tiene que ser autónoma para "promover los intereses europeos, que no siempre coinciden con los de otros países con los que coincidimos en valores".

En su opinión, la situación con Estados Unidos ha "cambiado radicalmente", ya que ahora mismo hay "un diálogo global" en todos aquellos aspectos de interés común, no solo los de defensa, y se están trabajando "otros aspectos que no están en el ADN de la Alianza, que es político militar".

"El camino está trazado. Hay unas hojas de ruta que deben llevarnos a la consolidación y a asumir esa responsabilidad que dará finalmente esa cierta autonomía estratégica a la UE", ha continuado.

Una autonomía a la que, ha añadido, debe intentar llegarse "manteniendo la cooperación con otros países y no destruyendo todas las oportunidades que brinda".

Además, Gómez ha manifestado que, para que la UE pueda desarrollar su defensa, necesita tener estructuras, capacidades, procedimientos y recursos, que en algunos casos supondrán "necesarias duplicaciones" en aspectos como el mando y el control.

De igual modo, también ha reivindicado el desarrollo a nivel europeo de la tecnología de defensa, ya que la mayoría de estas tecnologías son duales.