Generalitat Valenciana reclama en C-LM no "regatear" agua al Levante ni recortar "aportaciones históricas"

El consejero de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca de la Generalitat Valenciana y portavoz del Consell, Miguel Barrachina. - EUROPA PRESS

CIUDAD REAL 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca de la Generalitat Valenciana y portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha reclamado este martes en Castilla-La Mancha no "regatear" agua al Levante y ha defendido que no se recorten las "aportaciones históricas" del trasvase Tajo-Segura.

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios durante la inauguración del XVI Congreso Nacional de Comunidades de Regantes, que se celebra en Ciudad Real, donde ha apelado a la necesidad de alcanzar acuerdos en materia hídrica y evitar enfrentamientos entre territorios.

Barrachina ha sostenido que España "no tiene un problema de agua sino de solidaridad" y ha defendido que el recurso hídrico debe gestionarse desde el consenso.

En este sentido, ha pedido "no pelearnos por vasos de agua cuando dejamos perder ríos enteros", apostando por una mayor planificación y aprovechamiento de los recursos disponibles.

En relación con el trasvase Tajo-Segura, ha insistido en que territorios como la Comunidad Valenciana y Murcia "también tienen derecho al agua de los españoles", rechazando cualquier reducción de los caudales.

"No vayamos hacia atrás, vayamos hacia adelante", ha señalado, al tiempo que ha defendido mantener las aportaciones históricas que reciben los regantes del sureste.

El consejero valenciano ha comparado esta situación con el cumplimiento del Tratado de Albufeira, asegurando que Portugal ya ha recibido más de 3.000 hectómetros cúbicos, mientras que a los usuarios del trasvase se les discute "un centenar de hectómetros cúbicos".

Asimismo, ha defendido un modelo basado en la combinación de recursos, donde el uso de agua dulce, que debe ser prioritario para el consejero, se complemente con la desalación y la reutilización, ámbito en el que ha destacado que la Comunidad Valenciana es referente, con un alto grado de tecnificación del regadío.

Finalmente, Barrachina ha reclamado más inversión en infraestructuras hidráulicas y embalses para evitar la pérdida de agua y reducir tensiones, asegurando que una mejor gestión permitiría disponer de más recursos sin necesidad de conflictos entre comunidades autónomas.

RESPETO AL RECURSO PRESENTADO POR LA JCCM

Respecto al recurso presentado por el Gobierno de Castilla-La Mancha ante el Tribunal Supremo por el incumplimiento de las sentencias sobre el trasvase Tajo-Segura, el consejero valenciano ha reiterado su "respeto absoluto" y ha evitado entrar en la confrontación política, centrando el debate en la gestión global del agua y en la necesidad de incrementar las infraestructuras hidráulicas.

"Lo que quiero es como agricultor no pelearme con ningún agricultor", ha indicado Barrachina, insistiendo en que el debate debe centrarse en la gestión eficiente del agua y no en la confrontación.

A su juicio, España cuenta con recursos suficientes, pero ha advertido de que el problema radica en la falta de infraestructuras y planificación, ya que, según ha señalado, el país "dispone de todo el agua del mundo si es capaz de frenarla, de acopiarla y de mantener los embalses".

En esta línea, ha puesto el foco en la situación de la Comunidad Valenciana, donde ha asegurado que los 19 embalses de la Confederación Hidrográfica del Júcar carecen de planes de emergencia, lo que, en su opinión, evidencia la necesidad de actuar con urgencia. "Hay que construir, hay que invertir y hay que mantener", ha remarcado.

Finalmente, Barrachina ha defendido que una adecuada política de inversión permitiría disponer de más recursos hídricos y evitar tensiones entre territorios, lamentando que actualmente se estén perdiendo grandes cantidades de agua.

"Seremos capaces de tener todos mucho más agua y no dejar perder cantidades ingentes para después tener que estar peleando o mendigando por un vaso de agua", ha afirmado, insistiendo en que, por falta de inversión, "desaprovechamos ríos enteros".