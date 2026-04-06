'Genias' de la CNTC y el Festival de Almagro, en la Casa Perona de Albacete desde este martes

Genias. - FITCA

ALBACETE 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La instalación audiovisual 'Genias', una creación del Festival de Almagro en colaboración con la Compañía Nacional de Teatro Clásico (CNTC), y patrocinada por el Instituto de las Mujeres, llega a la Casa Perona de Albacete este martes y hasta el 16 de abril.

La instalación propone un viaje sensorial y crítico al pasado a través de las voces de autoras del Siglo de Oro como Ana Caro de Mallén, María de Zayas, Feliciana Enríquez de Guzmán o Marcia Belisarda, con la participación de actrices contemporáneas, según ha informado el Ministerio de Igualdad por nota de prensa.

'Genias' se presenta como un diálogo entre pasado y presente, en un ejercicio de memoria y relectura, ofreciendo un espacio donde la cultura cuestiona, transforma y da visibilidad a quienes fueron históricamente silenciadas.

En ese sentido, la directora del Instituto de las Mujeres, Cristina Hernández, ha animado al público a visitar la instalación y dejarse acompañar por las voces de estas autoras. "Las palabras de las mujeres siempre han sido borradas, pero siempre han estado ahí, y es nuestro trabajo quitar polvo sobre la memoria que es lo que hace 'Genias'", ha asegurado.