El Geoparque Volcanes de Calatrava-Ciudad Real aterriza en la feria bajo el lema 'Pon un volcán en tu vida'

El Geoparque Volcanes de Calatrava-Ciudad Real se presenta en la feria bajo el lema 'Pon un volcán en tu vida' - DIPUTACIÓN DE CIUDAD REAL

CIUDAD REAL 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Ciudad Real ha presentado este jueves en el marco de Fitur 2026 la nueva identidad corporativa del Geoparque Volcanes de Calatrava-Ciudad Real, junto con los principales instrumentos de comunicación que acompañarán el lanzamiento de esta nueva etapa bajo el lema 'Pon un volcán en tu vida' y que puede consultarse en la página web https://geoparquevolcanesdecalatrava.es/.

El acto ha contado con la participación de la vicepresidenta del Área de Impulso Económico y Territorial a la Provincia y Reto Demográfico, Sonia González, la portavoz del Equipo de Gobierno, Rocío Zarco, y de Reyes Ávila, responsable del diseño y desarrollo de la nueva identidad corporativa, según ha informado la Diputación en nota de prensa.

Esta presentación marca la evolución del Geoparque, simbolizando la transición definitiva desde el concepto inicial de proyecto hacia la consolidación de un modelo territorial reconocible.

Durante su intervención, Sonia González ha subrayado la importancia de la nueva imagen del Geoparque Volcanes de Calatrava-Ciudad Real en Fitur dentro del estand de la Red Española de Geoparques de la Unesco, integrada actualmente por 18 geoparques. "Hoy es un día importante porque volvemos a Fitur para dar a conocer una nueva identidad corporativa que, estoy convencida, va a impulsar aún más nuestro Geoparque. No se trata solo de un cambio de logotipo o de imagen, sino de toda una estrategia de comunicación en la que estamos trabajando y que empieza a materializarse aquí", ha señalado González.

La vicepresidenta segunda de la institución provincial ha destacado que esta nueva identidad se apoya en herramientas innovadoras y sostenibles, como un video promocional realizado íntegramente con inteligencia artificial, apostando por las nuevas tecnologías como aliadas de la promoción turística y territorial. Además, se han presentado folletos informativos digitales, materiales de "merchandising" y otros recursos de comunicación, concebidos para ponerse al servicio del territorio, de los 40 municipios que integran el Geoparque y de los centros de interpretación.

Sonia González ha incidido en que el Geoparque Volcanes de Calatrava es mucho más que un destino turístico, ya que "no hablamos solo de paisajes volcánicos singulares, que son extraordinarios, sino también de cultura, patrimonio, historia, identidad y desarrollo económico sostenible. El Geoparque es una herramienta real de desarrollo para nuestro territorio y para nuestra provincia".

El Geoparque Volcanes de Calatrava abarca más de 4.000 kilómetros cuadrados e implica de forma directa a varios Grupos de Desarrollo Rural, convirtiéndose en un eje estratégico para la cohesión territorial, la generación de empleo, la fijación de población y la creación de oportunidades en el medio rural.

Por otra parte, Reyes Ávila ha explicado que la presentación en Fitur constituye la primera acción de comunicación asociada a la nueva identidad corporativa, concebida para responder a tres objetivos fundamentales. En primer lugar, dotar al Geoparque de "un sistema de identidad ordenado y coherente", plasmado en un Manual de Identidad Corporativa que regula los usos de la marca y permite ir más allá de un simple logotipo, convirtiéndola en una verdadera herramienta estratégica.

En segundo lugar, esta nueva identidad, según ha detallado Ávila, permite ordenar y reforzar un proceso que ya se ha ido consolidando con el tiempo, "pasando de un proyecto inicial a un modelo de liderazgo, eficiencia, sostenibilidad y compromiso con el territorio, orientado al mercado y sensible a las necesidades socioeconómicas locales". Por último, ha subrayado la importancia de generar complicidad con el territorio: "Hemos trabajado con colores, elementos icónicos y simbólicos que conectan con la realidad volcánica y cultural de Calatrava, para que la ciudadanía de la provincia y, especialmente, las personas vinculadas al Geoparque, se reconozcan en esta identidad y la hagan suya como principales embajadoras de la marca".

NUEVA IDENTIDAD CORPORATIVA

La propuesta incluye un 'Manual de Identidad Corporativa', que fija los modelos, usos y aplicaciones de la marca en distintos soportes: logotipo, web, iconografía y materiales de comunicación. Con ello se garantiza un uso coherente y uniforme por parte de administraciones locales, empresas y entidades colaboradoras.

En el diseño de esta nueva imagen refleja de manera clara los valores de todo el territorio, la identidad volcánica de Calatrava y el espíritu de un Geoparque vinculado al sello Unesco, que "es fácil de entender, fácil de asumir y fácil de sentir".

La comunicación integral incluye material de 'merchandising' institucional del Geoparque, folletos electrónicos y materiales digitales de difusión fácilmente accesibles a través de un código QR. Un mapa geoturístico que integra los elementos naturales (geositios), patrimoniales, culturales y turísticos. Además se ha realizado un vídeo promocional elaborado con IA que muestra un viaje en el tiempo y servirá como pieza central de promoción en distintas ferias y eventos. Asimismo, la estrategia comunicativa se va a coordinar con el lanzamiento de "30 rutas gratuitas visitables".

La presencia del Geoparque Volcanes de Calatrava-Ciudad Real en Fitur 2026 se enmarca en la estrategia de la Diputación Provincial, que entiende el turismo como una herramienta clave de desarrollo rural, sostenibilidad y cohesión territorial. Un modelo de desarrollo basado en el patrimonio geológico, cultural y humano de la provincia de Ciudad Real.