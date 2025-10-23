La gimnasta cordobesa Lourdes Mohedano ya tiene un paseo con su nombre en la Escuela de Educación Física de Toledo

La gimnasta Lourdes Mohedano ya tiene un paseo con su nombre en la Escuela Central de Educación Física de Toledo. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La gimnasta Lourdes Mohedano ya cuenta con un paseo con su nombre en la Escuela Central de Educación Física. La deportista cordobesa, afincada en Toledo, ha agradecido al Ayuntamiento esta iniciativa tan especial y a la ciudad de Toledo, que le haya abierto las puertas.

Por ello, ha asegurado que es un honor que su nombre quede en un paseo "tan bonito". "En él queda una parte de esfuerzo, de compromiso, de dedicación por este deporte, objetivos cumplidos, caídas y aprendizaje, pero sobre todo mucho amor por lo que hago".

Además, ha tenido palabras de agradecimiento para su familia, "que no sólo estáis en los momentos de triunfo, sino que sobre todo estáis en los momentos de esfuerzo silencios", y ha ensalzado el papel de los padres que acompañan a sus hijos a entrenar y recorren muchos kilómetros para que compitan.

Por su parte, y según informa el Consistorio, el alcalde, Carlos Velázquez, ha asegurado que hoy es un día "memorable que recordaremos siempre en Toledo" y le ha hecho entrega de un colgante de damasquinado para que lleve a Toledo "no sólo en el corazón, sino también en el cuello".

El acto ha comenzado con el descubrimiento de las dos placas con su nombre al inicio y al final del paseo, que también cuenta con un mural diseñado por el artista Javier Alcolea.

A continuación, las gimnastas del Club Venus y del Club Tolelum han hecho un pasillo a Lourdes Mohedano con cintas para acceder al pabellón Gonzalo Pérez de Vargas, donde posteriormente han ofrecido a los asistentes una exhibición.

Con este reconocimiento, la ciudad quiere ensalzar la trayectoria deportiva de Lourdes Mohedano, medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Río 2016, y la deportista más joven en participar en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, con tan sólo 17 años, además de varios títulos europeos y mundiales.

Además, a lo largo de su carrera, Mohedano también ha destacado por valores como la constancia, el trabajo en equipo y su capacidad de inspirar a nuevas generaciones de deportistas en una disciplina tan exigente como la gimnasia rítmica.

Este acto es una de las actividades programadas por la Ciudad Europea del Deporte, en este 2025 en el que Toledo ha reconocido los éxitos y valores de otros grandes deportistas como Ilia Topuria, Gonzalo Pérez de Vargas o Martín Velasco.