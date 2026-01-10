Globalcaja sortea una entrada doble para el partido de Copa del Rey que enfrentará al Albacete Balompié y al Real Madrid

Sorteo de Globalcaja de una entrada para el partido de Copa del Rey Albacete-Real Madrid. - GLOBALCAJA

ALBACETE 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

Coincidiendo con el partido de octavos de final de la Copa del Rey que enfrentará al Albacete Balompié y al Real Madrid, en el Carlos Belmonte, Globalcaja sortea una entrada doble del encuentro con una promoción especial dirigida a sus clientes.

Como patrocinador principal del Albacete Balompié, la entidad financiera ha puesto en marcha una iniciativa promocional vinculada al uso de sus medios de pago, que permitirá a sus clientes vivir el fútbol desde dentro y sentir aún más cerca una cita histórica para el club y para la ciudad.

Hasta el 12 de enero a las 23.59 horas, las compras a partir de 30 euros, realizadas con tarjeta Globalcaja y pagadas en TPV Globalcaja, entrarán automáticamente en el sorteo de una entrada doble para el partido, además de 50 camisetas y 50 mochilas oficiales, ha informado la entidad en nota de prensa.

Los premios se comunicarán de forma inmediata, ya que el resultado del sorteo aparecerá directamente en la boleta del TPV, por lo que es fundamental que los clientes soliciten y conserven la copia del justificante de compra para poder comprobar si han sido premiados.

Además, los clientes que tengan activadas las notificaciones recibirán un aviso a través de Ruralvía, o bien su gestor personal se pondrá en contacto directamente con los agraciados para informarles de cómo recoger su premio.

La campaña se desarrolla bajo el eslogan 'No es solo fútbol, es vivirlo desde dentro gracias a Globalcaja', un mensaje que "conecta la pasión por el deporte con la cercanía, el compromiso y el valor añadido que la entidad ofrece a quienes confían en ella".

Con acciones como esta, Globalcaja "reafirma su apoyo al club, a su afición y a la ciudad, acompañando al Albacete Balompié en momentos históricos y acercando a sus clientes la emoción del fútbol desde la primera fila".