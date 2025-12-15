Gobierno aprueba conceder incentivos para 15 proyectos de inversión en C-LM por 19 millones que crearán 278 empleos

Archivo - La delegada del Gobierno, Milagros Tolón. - DELEGACION DEL GOBIERNO - Archivo

TOLEDO 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha aprobado la concesión de incentivos regionales para 15 proyectos de inversión en Castilla-La Mancha por 19 millones de euros. Se movilizará una inversión de 75 millones de euros y permitirá crear 278 nuevos puestos de trabajo y mantener otros 4.403 empleos.

El Gobierno, a través de un Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE) y de una Orden del Ministerio de Hacienda, ha aprobado la concesión de incentivos regionales a un total de 93 proyectos en doce Comunidades Autónomas.

En concreto, estas ayudas se destinan a Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Islas Baleares, La Rioja y Murcia, ha informado la Delegación del Gobierno en nota de prensa.

El importe global de las subvenciones concedidas es de 235.203.841,56 euros y permitirá movilizar una inversión total de 1.056.276.601 euros. Estos proyectos lograrán mantener 11.270 puestos de trabajo en 93 empresas y crearán otros 3.168 nuevos empleos.

En el caso concreto de Castilla-La Mancha, según las órdenes ministeriales que se publicarán este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se han aprobado 15 proyectos, de los que uno se analizó en Comisión Delegada para Asuntos Económicos y otros catorca vía Orden Ministerial (ya que la inversión subvencionable no supera los 15 millones de euros por empresa).

Estos 15 proyectos han recibido 18.772.007,82 euros de subvención y suponen una inversión total de 74.877.659 euros.

Asimismo, permitirán crear 278 nuevos empleos y mantener 4.403 puestos de trabajo.

Estas ayudas contribuyen al equilibrio económico interterritorial y al crecimiento económico inclusivo y sostenible mediante la financiación de proyectos de inversión productiva, generadores de empleo, tecnológicamente avanzados y medioambientalmente sostenibles, fomentando la actividad económica en las regiones con un menor nivel de desarrollo y contribuyendo a cerrar la brecha en términos de renta per cápita con el resto de regiones, no solo de España sino también de la UE.