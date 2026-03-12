El Gobierno ha atendido la "reivindicación histórica" de C-LM en juzgados de violencia contra la mujer, según Bolaños

Reunión entre el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y la presidenta del TSJCM, María Pilar Astray. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN C-LM

TOLEDO 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha defendido que el Gobierno central ha atendido una "reivindicación histórica" de Castilla-La Mancha en lo que se refiere a juzgados de violencia contra la mujer.

Así ha reaccionado Bolaños este jueves, a preguntas de los medios, durante la inauguración del nuevo Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo, un acto que ha tenido lugar después de una reunión mantenida con la presidenta del Tribunal de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM), María Pilar Astray.

Esta reunión se ha producido después de que Astray, en una entrevista con Europa Press, denunciara que los tribunales de la región se encuentran "ante un colapso en violencia de género" que afecta directamente a las víctimas y que achacaba a la falta de personal, solicitando "adoptar medidas urgentes, activas y materiales" para que las políticas contra las agresiones machistas tengan eficacia.

Asimismo, también aseguraba que las solicitudes para aumentar la plantilla han sido trasladadas al Ministerio y al Consejo General del Poder Judicial pero no han sido "ni contestadas ni valoradas".

Preguntado por este asunto, Bolaños ha apuntado que la reunión con la presidenta del TSJCM ha sido "muy productiva" y ha remarcado que, en lo que respecta a violencia sobre la mujer, desde el Ministerio se han creado 50 nuevas secciones en toda España, de las que tres han ido a parar a Castilla-La Mancha, concretamente en Guadalajara, Ciudad Real y Toledo.

"Por tanto, ha habido una ampliación muy significativa de los recursos de los jueces, de los magistrados que se ocupan de la violencia sobre la mujer", ha señalado.

Bolaños ha aseverado que este asunto es "fundamental" para el Gobierno y ha defendido un crecimiento de los recursos que era "una reivindicación histórica", considerando que el Ejecutivo central "ha dado solución a un déficit que existía en Castilla-La Mancha".

"Estamos trabajando, por supuesto, para que cuanto antes estén a pleno rendimiento", ha finalizado el ministro.

TRIBUNALES DE INSTANCIA

De otro lado, también ha aseverado que ambos han estado "de acuerdo" en los "resultados positivos" que, afirma, ya están teniendo los tribunales de instancia.

Bolaños ha puesto de manifiesto que las cifras de los tribunales de instancia en Castilla-La Mancha son "verdaderamente positivas", destacando que, desde principios de este año hasta el día de hoy, los juicios celebrados han aumentado un 12% con respecto al mismo periodo del año anterior.

Es por ello por lo que, ha manifestado, todas las partes presentes en la reunión han puesto en común su "satisfacción" con un cambio "tan enormemente trascendente para la justicia" que está teniendo "resultados muy positivos".

Por su parte, fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha han aseverado que la reunión entre Astray y Bolaños ha sido "satisfactoria".

Asimismo, han comentado que las necesidades de personal que existen en materia de violencia sobre la mujer "se van a ir encauzando en breve".