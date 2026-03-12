Bolaños, tras felicitar Hamás el cese de Salomón: "El Gobierno está con los Derechos Humanos y el derecho internacional"

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. - EUROPA PRESS

TOLEDO, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado este jueves que "el Gobierno de España está con los Derechos Humanos y con el derecho internacional. Y lo está siempre y bajo cualquier concepto".

A preguntas de los medios por la felicitación del Movimiento de Resistencia Islámica Hamás al Gobierno español tras el cese de la embajadora en Israel, Ana Salomón, Bolaños ha indicado que el Ejecutivo hace una política internacional "siempre alineada con los Derechos Humanos, con los valores de la democracia, con el derecho internacional y con el pacifismo".

"Nuestra política es siempre la misma y es absolutamente coherente en Ucrania, en Palestina, hoy en Irán y en cualquier otro conflicto internacional que se desarrolle", ha concluido, tras inaugurar el nuevo Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en Toledo.