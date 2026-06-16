El Gobierno autoriza una inversión de 183,9 millones de euros para la conservación en carreteras del Estado en C-LM

Archivo - Decenas de vehículos durante la segunda operación salida con motivo de la Semana Santa 2026.
Archivo - Decenas de vehículos durante la segunda operación salida con motivo de la Semana Santa 2026. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo
Europa Press Castilla-La Mancha
Publicado: martes, 16 junio 2026 13:41
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TOLEDO, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministras y Ministros ha autorizado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar una inversión de 183,9 millones de euros (IVA no incluido) para la conservación y explotación de Red de Carreteras del Estado (RCE) en 441,79 kilómetros de carreteras estatales de Castilla-La Mancha.

El Gobierno ha dado luz verde a seis expedientes de contratación, divididos en 29 lotes. Seis de ellos, distribuidos en dos contratos, afectan a las provincias de Cuenca, Guadalajara, Albacete y Ciudad Real, ha informado el Ministerio en nota de prensa.

En Guadalajara se conservará la A-2 entre los kilómetros 38 y 139, así como distintas vías de servicio de la misma, y la N-2 en los tramos comprendidos entre los kilómetros 70 y 73, y 126 y 129.

En Cuenca, la A-3 entre los kilómetros 71 y 177, así como distintos enlaces de la misma; y la A-31 entre los kilómetros 0 y 30. Igualmente, se licitará la conservación de la A-3 entre los kilómetros 177 y 247, la A-43 entre los kilómetros 172 y 175, la N-3 entre los kilómetros 165 y 235, y la N-310 entre los kilómetros 174 y 198.

En Ciudad Real, la A-4 entre los kilómetros 133 y 245, así como distintas vías de servicio y enlaces de la misma.

En Albacete incluye la conservación de las A-31 entre los kilómetros 30 y 83 además de distintos enlaces de la misma, la A-43 entre los kilómetros 107 y 143, la N-301 entre los kilómetros 194 y 210, y la N-310 entre los kilómetros 111 y 145. Igualmente, y también en Albacete, incluye la A-31 entre los kilómetros 83 y 165, la A-33 entre los kilómetros 68 y 78, la A-35 entre los kilómetros 0 y 8,5, la N-330 entre los kilómetros 94 y 99, la N-344 entre los kilómetros 105 y 118, y la N-340A entre los kilómetros 590 y 595.

OTRAS OBRAS

En Castilla-La Mancha también se realizará la rehabilitación del firme de los ramales de enlace del kilómetro 242 de la A-3 en Cuenca. Rehabilitación superficial del firme en la carretera N-301, de Madrid a Cartagena, entre el kilómetro 197,6 y el 201,3 en Albacete Rehabilitación superficial del firme en la carretera N-330, de Alicante a Francia por Zaragoza, entre el kilómetro 93,765 y el 99,056 también en Albacete. El plazo de duración, incluyendo las posibles prórrogas es de 5 años, con posibilidad de prórroga adicional de un máximo de 9 meses.

Los trabajos previstos se enmarcan en el programa del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para mantener las condiciones de circulación, vialidad y seguridad en la Red de Carreteras del Estado (RCE), asegurando que sea accesible en las condiciones adecuadas a todos los ciudadanos.

El modelo de contratos mixtos (servicios y obra) para la ejecución de operaciones de conservación y explotación en la Red de Carreteras del Estado persigue ofrecer un servicio integral de movilidad al usuario, mejorar el estado de la carretera y red y optimizar los recursos públicos.

A través de ellos se realizan trabajos de ayuda a la vialidad y conservación ordinaria de las carreteras, para permitir que la infraestructura y sus elementos funcionales dispongan de las mejores condiciones de circulación y seguridad posibles. Se incluyen actuaciones como la gestión de la vialidad, incidencias y vialidad invernal, ayuda a explotación y estudios de seguridad vial, y mantenimiento de los elementos de la carretera con adecuados niveles de calidad.

Se incorporan medidas de eficiencia energética y la reducción de emisiones, tales como, el autoconsumo, medidas de ahorro energético en la iluminación o la implantación de vehículos automóviles eléctricos, y la presentación de un plan de descarbonización por parte del adjudicatario, en los seis primeros meses de contrato, con medidas reductoras y de compensación de emisiones para conseguir un balance neutro en carbono de toda la actividad objeto del contrato durante el plazo de duración del mismo.

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