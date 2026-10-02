El Gobierno de Castilla-La Mancha destina 340.000 euros a impulsar la investigación sanitaria a través de Idiscam

Archivo - El presupuesto del Plan Intramural Idiscam 2026 crece un 51,8 por ciento respecto a 2025. - CARLOS MONROY/JCCM - Archivo

TOLEDO 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través del Instituto de Investigación Sanitaria de Castilla-La Mancha (Idiscam), destinará este año 340.000 euros al Plan Intramural de Apoyo a la Investigación 2026, lo que supone incrementar en 116.000 euros, un 51,8 por ciento, los recursos destinados a esta iniciativa respecto al ejercicio anterior.

El Plan Intramural Idiscam 2026 contempla nueve mecanismos de apoyo destinados a fortalecer las capacidades científicas de los grupos de investigación, favorecer el desarrollo del talento investigador y promover la generación de conocimiento y su transferencia a la práctica asistencial, según ha informado la Junta por nota de prensa.

Esta convocatoria responde al objetivo de seguir consolidando la investigación sanitaria como una actividad vinculada al funcionamiento del sistema público de salud, facilitando que los profesionales puedan desarrollar proyectos que contribuyan a mejorar la prevención, el diagnóstico, los tratamientos y los cuidados que recibe la población.

El Plan Intramural Idiscam 2026 constituye, además, una herramienta para avanzar en los objetivos estratégicos del Instituto, especialmente en lo relativo al fortalecimiento de los grupos de investigación, el desarrollo de nuevas capacidades científicas y la promoción de una cultura investigadora en los diferentes ámbitos asistenciales.

TALENTO Y CAPACIDAD INVESTIGADORA

Una parte importante de los recursos se destinará al fortalecimiento de los recursos humanos y técnicos del Instituto. Así, el mecanismo 'PhD' contará con 80.000 euros para apoyar dos proyectos vinculados a la incorporación de personal investigador en formación posdoctoral, mientras que 36.000 euros se destinarán a reforzar las plataformas científico-técnicas mediante la incorporación de personal especializado de apoyo.

Con estas actuaciones se pretende favorecer el desarrollo del talento científico y mejorar los recursos de los que disponen los equipos investigadores para llevar adelante sus proyectos.

IMPULSO A LA INVESTIGACIÓN DE LOS PROFESIONALES SANITARIOS

El Plan reserva, además, 72.000 euros para impulsar directamente proyectos de investigación en los distintos ámbitos asistenciales, con una dotación de 24.000 euros para Atención Primaria, otros 24.000 euros para Enfermería y 24.000 euros para Atención Hospitalaria.

Cada una de estas tres líneas permitirá apoyar cuatro proyectos, con una dotación de hasta 6.000 euros por proyecto, favoreciendo tanto la generación de conocimiento como su aplicación a la práctica asistencial.

A estas modalidades se suma el mecanismo destinado a investigadores emergentes, dotado igualmente con 24.000 euros para cuatro proyectos, y concebido para facilitar la incorporación a la actividad investigadora de profesionales sanitarios que se encuentran en las primeras etapas de su trayectoria asistencial e investigadora.

Esta línea busca favorecer el desarrollo de proyectos propios y contribuir a la creación de nuevas capacidades investigadoras dentro de Idiscam.

TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO Y EXCELENCIA CIENTÍFICA

El Plan Intramural Idiscam 2026 incorpora también mecanismos orientados a favorecer la continuidad y el aprovechamiento de los resultados de la actividad investigadora.

En este sentido, la modalidad 'Impulse' contará con 30.000 euros, destinados a apoyar tres proyectos que hayan obtenido una evaluación favorable en convocatorias competitivas, proporcionándoles recursos para avanzar en su desarrollo y mejorar su competitividad en futuras convocatorias de ámbito regional o nacional.

Por su parte, el mecanismo 'Transfiere' dispone de 10.000 euros para apoyar la protección, valorización y transferencia de los resultados de investigación e innovación generados en el ámbito de IDISCAM, mientras que 'Highlights' contará con 8.000 euros para reconocer la excelencia de las publicaciones y comunicaciones científicas de los grupos de investigación del Instituto.

Con este conjunto de actuaciones, Idiscam pretende reforzar las diferentes etapas de la actividad investigadora, desde la incorporación de nuevos profesionales y el desarrollo de proyectos hasta la difusión, protección y transferencia de sus resultados.

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

El plazo para presentar solicitudes a ocho de los nueve mecanismos de apoyo permanecerá abierto desde el 1 hasta el 30 de octubre de 2026, mientras que en el caso de la modalidad 'Highlights' finalizará el 15 de octubre.

Las solicitudes deberán remitirse exclusivamente a través del correo electrónico secretaria@idiscam.es, acompañadas de la documentación establecida en las bases específicas de cada modalidad.

Las propuestas se someterán a los procedimientos de valoración previstos en cada mecanismo, que contemplan, con carácter general, la evaluación científico-técnica externa e independiente cuando resulte necesaria.

Toda la información relativa a los requisitos, las modalidades de apoyo y la documentación necesaria está disponible en la página web de Idiscam.