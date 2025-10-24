Gobierno de Castilla-La Mancha pone en valor la FP como "modelo de éxito" con un 80% de inserción laboral en la región

CIUDAD REAL, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha puesto en valor la Formación Profesional como "un modelo de éxito" que garantiza la empleabilidad de los jóvenes y el crecimiento económico de la región, alcanzando un 80% de inserción laboral entre los titulados.

Así lo han puesto de manifiesto el vicepresidente segundo de la Junta, José Manuel Caballero, y el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, durante la ceremonia de clausura del Campeonato Autonómico de Formación Profesional CLM Skills 2025, celebrada este viernes en el Complejo Ferial Ifedi de Ciudad Real.

Caballero ha subrayado que la FP representa hoy el nivel educativo con mayor inserción laboral de toda la oferta formativa y ha destacado la colaboración de 12.500 empresas que participan directamente en la preparación del alumnado.

"Es un modelo que conecta el conocimiento con la empresa", ha señalado, poniendo en valor la motivación de los alumnos, la vocación del profesorado y el compromiso de la Administración.

El vicepresidente ha recordado que la educación es una prioridad para el Gobierno de Emiliano García-Page y ha señalado que los presupuestos regionales de 2026 incluirán un aumento del 5% en educación, con una parte importante destinada a la Formación Profesional.

Caballero ha relacionado el fortalecimiento de la Formación Profesional con los buenos datos de empleo publicados este viernes por la Encuesta de Población Activa (EPA), que sitúan a Castilla-La Mancha en su máximo histórico con 940.000 personas trabajando.

"Nunca habíamos tenido tanta gente trabajando en la región y eso tiene mucho que ver con el dinamismo económico y con los trabajadores bien formados que salen de la FP", ha añadido.

Asimismo, ha recordado la inversión de 2,5 millones de euros en los centros de excelencia de Formación Profesional ubicados en Puertollano, Talavera de la Reina, Illescas, Cuenca y Albacete, con especial impulso a familias profesionales vinculadas a hostelería, turismo, robótica e inteligencia artificial.

LA FP, ESCAPARATE DE TALENTO E INNOVACIÓN

Por su parte, el consejero de Educación ha calificado el campeonato CLM Skills 2025 como "las olimpiadas de la Formación Profesional", en las que durante tres días más de 2.000 visitantes han podido conocer la calidad y diversidad de las enseñanzas técnicas de la región.

Pastor ha destacado que Castilla-La Mancha se ha convertido en referente nacional en FP, con una red de centros que "trabajan con excelencia y en estrecha colaboración con las empresas", duplicando en los últimos años tanto el número de convenios como de compañías colaboradoras.

"La innovación la están generando los propios centros educativos junto a las empresas", ha apuntado, recordando que esta formación es "clave para el relevo generacional y el crecimiento del tejido productivo regional".

APOYO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL

En la clausura también ha estado presente la portavoz de la Diputación de Ciudad Real, Rocío Zarco, que ha agradecido a la Consejería de Educación que haya celebrado este evento en el pabellón ferial Ifedi, cedido por la institución provincial, y ha reafirmado el compromiso de la Diputación con la formación y el empleo, especialmente en el medio rural.

Zarco ha destacado la importancia de la FP tanto para los jóvenes como para los adultos que buscan reciclar sus conocimientos y mejorar su empleabilidad, asegurando que la Diputación "seguirá apostando por la formación y el desarrollo profesional en toda la provincia".