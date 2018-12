Castilla-La Mancha prorroga sus presupuestos de 2018 para el próximo ejercicio

Actualizado 20/12/2018 17:34:02 CET

TOLEDO, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha anunciado este jueves que el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado esta semana el decreto de prórroga de los presupuestos regionales para 2018.

Así lo ha manifestado durante la aprobación por unanimidad en las Cortes regionales de la proposición de Ley, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, que modifica la Ley 1/2012 por la que se impuso la jornada de 37,5 horas semanales para los empleados públicos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

El consejero se ha referido a los presupuestos regionales para 2019, instando al presidente del PP castellano-manchego, Paco Núñez, a que solicite a su jefe de filas, Pablo Casado, que "deje de boicotear" la nueva senda del déficit que ha autorizado la Comisión Europea y que "el PP está torpedeando en el Senado".

"Hasta que no se disipe esa duda este Gobierno no está en condiciones de presentar un presupuesto en el que no sabemos si el objetivo de déficit para el año que viene va a ser del 0,3 por ciento del PIB o del 0,1 por ciento", ha explicado Ruiz Molina al respecto.

En relación con este asunto, Ruiz Molina ha añadido que con el decreto de prórroga de los presupuestos regionales para 2018 que el Consejo de Gobierno ha aprobado esta semana se está en condiciones de "incrementar las retribuciones de los empleados públicos en aquello que nos hemos comprometido y en aquello que nos va a autorizar el decreto ley que ha anunciado el Gobierno central que va a aprobar para garantizar la subida de sueldos de los funcionarios".