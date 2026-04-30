Gobierno y CCAA acuerdan crear una Mesa Sectorial de Música en Vivo y la distribución de 14 millones para cultura

El Ministro De Cultura, Ernest Urtasun, Ha Presidido Este Jueves La Conferencia Sectorial De Cultura Que Se Ha Celebrado En Melilla - MINISTERIO DE CULTURA

MADRID/TOLEDO 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Gobierno y comunidades autónomas han acordado este jueves la creación de una Mesa Sectorial de Música en Vivo, así como la distribución de 14 millones para fines culturales en la Conferencia Sectorial de Cultura que se ha celebrado en Melilla, presidida por el ministro del ramo, Ernest Urtasun.

Así, en el marco del Plan de Derechos Culturales del Ministerio, se ha acordado el reparto de una partida de 3 millones de euros que irá dirigida al fomento de la actividad cultural en el medio rural, para su dinamización y diversificación en entornos no urbanos, así como para garantizar el ejercicio de los derechos culturales en todo el territorio, explica Cultura en un comunicado.

"Esta medida tiene como objetivo principal impulsar y consolidar estas iniciativas en municipios rurales, así como promover la sostenibilidad a medio y largo plazo de los proyectos que las promueven, incidiendo en la mejora de la empleabilidad y la competitividad", apuntan desde el departamento que dirige Urtasun.

Por su parte, las ayudas para proyectos de arte y educación, dirigidos a la población infantil y joven, disponen de una partida de 3 millones de euros también dentro de las acciones del Plan de Derechos Culturales. Se trata de la segunda edición en la que se financian estos proyectos.

Por último, 8,5 millones de euros irán dirigidos al sector de la exhibición cinematográfica, destinados a ayudas para las salas de cine y para la creación de audiencias.

En cuanto a la Mesa de la Música en Vivo, Cultura ha especificado que se ha creado a petición del propio sector, a través de las asociaciones profesionales del ámbito de la música en vivo, que han señalado la necesidad de abrir un espacio de diálogo que permita abordar los retos del sector desde una perspectiva cooperativa y con todos los actores implicados.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha señalado que esta reunión de la Conferencia Sectorial ha tenido el objetivo de "reforzar esa cooperación entre administraciones y seguir avanzando".

"Hemos dado un paso más en una forma de entender la política cultural basada en la cooperación, la corresponsabilidad institucional y la mirada territorial; la cultura en España es diversa, plural y territorial, y esa riqueza solo puede gestionarse bien desde la cooperación, la escucha y la presencia institucional en todo el territorio", ha zanjado.