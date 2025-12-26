El Gobierno de C-LM abre su convocatoria de ayudas a las salas de cine de la región por importe de más de 400.000 euros

Sala de cine. - JCCM

TOLEDO, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) ha publicado este viernes la convocatoria de ayudas a salas cinematográficas de la región y que están dotadas con un presupuesto de más de 400.000 euros.

Esta convocatoria recogerá que podrán ser beneficiarias de estas subvenciones las personas físicas o jurídicas privadas titulares de salas de exhibición cinematográfica o de complejos cinematográficos ubicados en Castilla-La Mancha, según ha informado la Junta en nota de prensa.

El objetivo de las mismas es garantizar la actividad de las salas de exhibición cinematográfica de la región por su aportación al mantenimiento de la diversidad de la cultura audiovisual, así como recuperar y fomentar el hábito de asistencia a las salas de exhibición cinematográficas.

El plazo de presentación de solicitudes es de diez días hábiles a partir de la publicación de la convocatoria y la realización de las actividades subvencionables ha debido realizarse en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2025.

Esta línea de ayudas forma parte del compromiso del Ejecutivo autonómico con la cultura y el mundo del cine y se suma a las ayudas que anualmente se convocan para cortometrajes, largometrajes o elaboración de guiones.