Gobierno C-LM aprovecha el verano para acometer 650 mejoras en centros educativos de la región por 12 millones de euros

El vicepresidente segundo del Gobierno regional, José Manuel Caballero, visitando el colegio 'Santo Tomás de Villanueva' de Ciudad Real. - JCCM

CIUDAD REAL, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha está desarrollando durante este verano unas 650 obras de reforma, mejora y mantenimiento en centros educativos de toda la región, con una inversión que ronda los 12 millones de euros, para que las instalaciones estén preparadas antes del inicio del próximo curso escolar.

Así lo ha explicado el vicepresidente segundo del Ejecutivo autonómico, José Manuel Caballero, durante una visita al colegio 'Santo Tomás de Villanueva' de Ciudad Real, donde se está construyendo una escalera de emergencia y se instalará un ascensor para mejorar la seguridad y la accesibilidad del edificio.

Caballero ha señalado que las actuaciones se están ejecutando "prácticamente de manera simultánea" durante las vacaciones escolares, con el objetivo de que, cuando el curso comience en los primeros días de septiembre, las aulas se encuentren "perfectamente preparadas" para recibir al alumnado y a los docentes.

Las intervenciones abarcan desde trabajos de mantenimiento necesarios por el desgaste generado durante el curso hasta obras de mayor envergadura, como la eliminación de barreras arquitectónicas, la instalación de ascensores y la construcción de escaleras de emergencia.

Estas actuaciones, según ha defendido, permiten mejorar las condiciones de confort y habitabilidad de los centros, aumentar la protección de la comunidad educativa y facilitar la integración del alumnado con movilidad reducida.

El vicepresidente segundo ha destacado que el programa de inversiones alcanza tanto a grandes colegios e institutos de las capitales como a pequeños centros educativos de municipios rurales con apenas unas decenas de alumnos.

"De lo que se trata es de cumplir con ese compromiso y ese objetivo de igualdad de oportunidades y de igualdad en el acceso a la educación", ha indicado Caballero, quien ha asegurado que la Junta seguirá apostando por la educación pública mediante inversiones en infraestructuras, la incorporación de profesorado, la reducción de las ratios y el refuerzo de servicios complementarios como los comedores y el transporte escolar.

En este sentido, ha defendido que la educación seguirá siendo una de las principales políticas de inversión y atención del Gobierno de Castilla-La Mancha, especialmente en una comunidad autónoma extensa y con una elevada dispersión geográfica.

3,5 MILLONES EN LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL

En el caso concreto de la provincia de Ciudad Real, el Gobierno regional está destinando este verano alrededor de 3,5 millones de euros a aproximadamente 154 actuaciones en centros educativos.

Entre ellas se encuentra la intervención en el colegio 'Santo Tomás de Villanueva' de la capital, que cuenta con un presupuesto de 220.000 euros para construir una escalera de incendios, instalar un ascensor y realizar trabajos en uno de los torreones del edificio. Caballero ha avanzado también que queda pendiente una futura actuación en la pista del colegio.

Durante los últimos cinco años, según ha detallado, la Junta ha invertido entre 700.000 y 800.000 euros en este centro, uno de los que cuenta con mayor número de estudiantes y profesores de la región.

Mientras, el director del colegio, Emilio Serrano, ha valorado que la nueva escalera aumentará la seguridad del alumnado, mientras que el ascensor permitirá que las personas con movilidad reducida puedan acceder a las diferentes dependencias.

Serrano ha explicado que, hasta ahora, los desplazamientos dentro del edificio resultaban complicados cuando algún alumno sufría una lesión o presentaba dificultades temporales o permanentes de movilidad.

Por ello, ha agradecido a la Junta y a la Delegación Provincial de Educación la ejecución de unas obras que contribuirán a avanzar en la inclusión y la accesibilidad del centro.