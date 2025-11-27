Gobierno C-LM busca con sindicatos cómo cubrir plazas de difícil cobertura en Atención Primaria y hospitales pequeños

Archivo - Hospital de hellín - JCCM - Archivo

TOLEDO 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha ha destacado que la Mesa Sectorial de las Instituciones Sanitarias del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) celebrada el pasado viernes, que dio luz verde a la Oferta Pública de Empleo, aprobó dotar de una manera diferente a las plazas de difícil cobertura.

Así lo ha señalado el titular regional de Sanidad en declaraciones a los medios, antes de participar en el VIII Concurso de Casos Clínicos de Residentes del Sescam, que ha acogido la consejería.

Tras indicar que dicha medida pretende que los sanitarios "elijan" Castilla-La Mancha, ha explicado que afecta a las plazas de difícil cobertura tanto de Atención Primaria, como de los hospitales de menor tamaño, como Manzanares, Valdepeñas, Puertollano, Hellín, Villarrobledo o Tomelloso, "lugares donde es difícil llegar y retener" .

"Para ello, estamos acordando con los sindicatos los criterios de difícil cobertura", ha defendido el consejero, que ha destacado el "consenso" alcanzado con los representantes de los trabajadores en dicha mesa.

En cuanto al Concurso de Casos Clínicos de Residentes del Sescam, ha detallado que se han presentado 50 candidaturas y se han elegido 43, entre tres categorías: una de enfermeras residentes, otra de residentes de Medicina de Familia y una última de residentes de las otras especialidades.

"Todas son interesantes y a todos les doy la enhorabuena", ha concluido.