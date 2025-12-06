Gobierno de C-LM celebra el Día de la Constitución en Guadalajara reivindicando el modelo autonómico

Acto institucional por el Día de la Constitución en Guadalajara. - JCCM

GUADALAJARA 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca Pública de Dávalos ha acogido este sábado el acto institucional con motivo de la conmemoración del Día de la Constitución, organizado conjuntamente por la Delegación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Guadalajara, el Ayuntamiento de Guadalajara, la Diputación Provincial y la Subdelegación del Gobierno.

Cuando se cumplen 47 años de la ratificación de la Carta Magna, la responsabilidad de coordinar el acto ha recaído en la Delegación de la Junta en Guadalajara, bajo la presidencia de su máxima representante en la provincia, Rosa María García, según ha informado la Junta por nota de prensa.

Junto a ella, los máximos representantes de cada administración: la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos; el presidente de la Diputación, José Luis Vega; y la subdelegada del Gobierno, Susana Cabellos.

También han asistido la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano; el viceconsejero de Administración Local, Eusebio Robles, así como una amplia representación institucional, política, eclesiástica, judicial y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Durante su intervención, la delegada ha subrayado la elección de la Biblioteca como escenario del acto por las "profundas interacciones entre una biblioteca pública y nuestra Carta Magna", explicando que "las dos comparten una misma y profunda finalidad: ambas protegen y facilitan el acceso de las personas a la palabra, al conocimiento, a la Cultura, a la información y a la libertad de pensamiento".

Rosa María García ha reivindicado que la Constitución nació de "una voluntad compartida de dejar atrás la confrontación y abrir una etapa de derechos", y ha defendido la necesidad de transmitir a las nuevas generaciones "que nada de lo que hoy disfrutamos fue fácil, que cada libertad que hoy parece evidente, cada garantía, fue fruto de un esfuerzo enorme".

En este sentido, ha llamado a reforzar el compromiso ciudadano con el texto constitucional frente a desafíos actuales como "la desinformación, el odio convertido en espectáculo, el desprecio al que piensa distinto o la manipulación".

García ha recordado el escenario en el que se aprobó la Constitución hace ahora 47 años, cuando España era "un país que aún hablaba en voz baja" y donde la incertidumbre convivía con "una enorme esperanza: la de abrir una puerta hacia un futuro diferente".

Ha destacado también el valor histórico del consenso alcanzado en 1978, "un gesto profundamente humano: el de escuchar, comprender, ceder y decidir", preguntándose si hoy "seríamos capaces de conseguir ese consenso con aquellos que manosean los principios básicos".

La responsable del Gobierno regional en la provincia ha señalado que, aunque España ha cambiado profundamente desde entonces, existe un riesgo evidente: "cuanto más lejos estamos de aquel pasado frágil, más fácil es olvidar lo que costó dejarlo atrás".

Por ello, ha insistido en que "si en 1978 el reto era construir la convivencia, hoy el reto es protegerla".

LA JUNTA REINVINDICA EL BUEN CLIMA INSTITUCIONAL

De su lado, Eusebio Robles se ha referido al buen clima de estabilidad política e institucional y el escenario de entendimiento que se vive en Castilla-La Mancha, fruto del diálogo y los acuerdos, al tiempo que lo ha relacionado con la reforma del Estatuto de Autonomía de la región, que actualmente está en proceso de tramitación, y que servirá para reforzar las conquistas sociales que apuntalan el Estado de Bienestar en esta comunidad.

En la misma línea, el viceconsejero ha expresado la importancia de fomentar valores como la redistribución, la solidaridad y el hermanamiento entre territorios en el conjunto del país, destacando la unidad de todos y garantizando la igualdad de oportunidades y el acceso a unos servicios públicos de calidad de todas las personas; con independencia de circunstancias sociales, económicas o geográficas.

Igualmente, se ha recordado la coincidencia en este año con los 50 años del inicio de la Transición en España, donde imperaron máximas como el diálogo democrático y el espíritu constitucional que derivaron en la aprobación del texto constitucional y que requiere de un "compromiso constante" para seguir avanzando.

ACTUACIONES MUSICALES

Durante el acto, el Cuarteto de Saxofones del Conservatorio de Música Provincial 'Sebastián Durón', que este año celebra su 40 aniversario, ha ofrecido un concierto, y una de sus jóvenes alumnas de piano ha sido la encargada de recibir musicalmente a los asistentes.

Además, la prestigiosa compañía teatral 'Ultramarinos de Lucas' ha representado un extracto de su espectáculo "Las Nanas según Lorca", una pieza que recrea la investigación realizada por Federico García Lorca sobre las canciones de cuna españolas.

La conmemoración se ha completado con la participación, a través de vídeos, de cuatro referentes de la Transición: Luis García Montero, Paca Sauquillo, Cristina Almeida y Nicolás Sartorius, quienes han querido sumarse a la efeméride reflexionando sobre la relevancia de la Constitución como garante de derechos y libertades y como motor de modernización del país.

AUSENCIA DE VOX

La nota discordante con el evento ha estado protagonizada por Vox, que ha boicoteado el acto no asistiendo.

La formación ha asegurado que asistir supondría "blanquear a un Gobierno que socava los derechos de los españoles, vulnera el espíritu y pisotea los principios fundamentales de la Carta Magna, que sostienen la convivencia democrática", según ha trasladado en una nota de prensa.

El presidente de Vox Guadalajara y parlamentario autonómico, Iván Sánchez, ha señalado que la decisión obedece a un criterio de coherencia política y a la necesidad de mantener una postura firme frente a lo que considera alianzas y prácticas contrarias a la unidad nacional.

En este sentido, ha declarado que "Vox no va a participar en ninguna 'pantomima' organizada por el Partido Socialista, una formación que permite que separatistas y bilduetarras condicionen la política nacional".